На конференции кластеров в Петербурге обсудили будущее отрасли

В Петербурге 11-12 мая прошла II Санкт-Петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Зеленый коридор». Почти 400 участников из различных регионов России, а также Франции, Испании и Китая собрались в нашем городе, чтобы поделиться опытом, обсудить проблемы, представить достижения и определить пути дальнейшего развития как своих кластеров, так и кластерной политики России в целом.

Петербург в лидерах

Международная конференция кластеров проводится в Санкт-Петербурге – одном из лидеров по развитию кластеров России - уже второй раз. По мнению директора Центра кластерного развития Санкт-Петербурга Марины Зининой, такие ежегодные встречи призваны устранить основные проблемы кластерной модели развития региональных экономик, наладить информационное сотрудничество и деловые связи между отраслевыми ассоциациями компаний-лидеров.

Центр кластерного развития был создан в 2014 году как подразделение «Технопарка» Санкт-Петербурга.

«Вначале мы взаимодействовали с двумя пилотными кластерами, сейчас поддерживаем 11 кластеров в различных отраслях экономики, - говорит Марина Зинина. – Но дело не в количестве, а в качестве. Все, кто собираются, чтобы соединиться в кластер, должны понимать для чего. Основным критерием работы кластера является именно кластерный продукт. Наш центр ежегодно проводит мониторинг кластерной среды, выявляем точки роста, анализируем работу управляющих компаний. Мы участвуем в программе поддержки среднего и малого предпринимательства. В 2016 году при нашей помощи господдержку получили более 150 предприятий малого и среднего бизнеса, около 60 компаний стали новыми участниками кластеров».

Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции и по количеству, и по качеству развития кластеров, и это, безусловно, повод для гордости. Но, как считает, вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан, не стоит почивать на лаврах. Конференция дает возможность обменяться опытом с другими регионами, в которых также есть интересные проекты и инновации.

«Мы должны еще многое сделать, и все время подтверждать, что мы находимся в лидерах, - уверен Сергей Мовчан. - Если говорить о нашем городе, то 10% научного потенциала страны сосредоточены в Санкт-Петербурге. Промышленность представлена всеми видами, которые есть. Колоссальное количество кадров. Все есть для того, чтобы мы, выделяя точки роста, помогали развиваться кластерному движению».

Фото: организаторы конференции

От экспорта до кадров

Директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин выделил четыре приоритетных блока государственной поддержки: экспорт, привлечение инвестиций, развитие технологий и кадров.

«Наша задача, как министерства, содействовать взаимодействию кластеров с государственными компаниями, с федеральной и региональной властью, с зарубежными партнерами по привлечению инвестиций и развитию экспорта, а также с институтами развития, не только готовя кластеры к использованию существующих инструментов, но и адаптируя эти инструменты под потребности кластеров», - сформулировал основные задачи ведомства Артем Шадрин.

Директор отдела кластеров Агентства по конкурентоспособности Правительства Каталонии ACCIÓ Альберто Пецци отметил, что основа поддержки, которую направляет кластерам Евросоюз – это поддержка эффективного управления кластерами.

«Циркуляция и обмен знаниями, навыками, квалификациями – это залог успеха кластеров. Именно это поддерживает жизнеспособность кластеров на протяжении многих лет», - уверен Альберто Пецци, который так же отметил, что до сих пор одним из препятствий развитию кластеров является технологическое отставание.

Отставание технологий, по мнению собравшихся на конференции, является так же одной из главных проблем в России. Однако, ситуация тут сильно различается в разных сферах экономики. Например, по мнению президента НП "РУССОФТ" (Кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга») Валентина Макарова, в сфере информационных технологий отставания у российских разработчиков нет.

«Наши разработчики находятся на самых передовых позициях в разных областях, но большинство разработок уходят за рубеж, потому что здесь не готов рынок. В этом наше отставание – наш рынок и технологически не очень развит, и во многом монополизирован, и не может воспринять инновации, - отметил еще одну «болевую точку» Валентин Макаров и призвал более «индивидуально» рассматривать потребности различных кластеров и регионов. - Так много разных кластеров в России, Россия так многообразна, что подходить с одним аршином к ним нельзя. Может стоит деньги, выделяемые на кластерную политику, больше отдавать в регионы, потому что они лучше знают свои сильные и слабые стороны».

Фото: организаторы конференции

На пороге нового технологического уклада

Также Валентин Макаров обратил особое внимание на необходимость конвергенции коммуникационных технологий со всеми другими традиционными и инновационными секторами.

«Мы находимся на пороге нового технологического уклада, и, если России не удастся войти в него лидерами, мы снова будем торговать только нефтью, газом, лесом», - рассказал Макаров

Надо отметить, что, по крайней мере, в Санкт-Петербурге лидирующие позиции среди кластеров занимают именно связанные с самыми передовыми и инновационными технологиями. В их числе «Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий», и вышеупомянутый кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций».

Как рассказала директор Центра кластерного развития Санкт-Петербурга Марина Зинина Центр оказал этим кластерам поддержку в реализации особо инновационных проектов. В прошлом году был создан Региональный инжиниринговый центр в области микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций, который уже действует как подразделение «Технопарка». Сейчас идет работа над реализацией еще одного очень важного кластерного проекта – создания инжинирингового центра по квантовым коммуникациям, которые, по мнению Валентина Макарова, являются новой, революционной и претендующей на лидерские позиции в мире технологией, позволяющей перейти на новый уровень безопасности информации.

В ходе конференции были проведены различные по тематике круглые столы, семинары, лекции, стратегические сессии. Также были, налажены межрегиональные и межведомственные связи. Например, АО «Технопарк Санкт-Петербург» подписал соглашения о сотрудничестве с рядом организаций из Нижегородской, Орловской, Калужской областей, а также четырехстороннее соглашение о сотрудничестве АО “Технопарк Санкт-Петербурга», Машиностроительный кластер Республики Татарстан, КП города Москвы «Корпорация развития Зеленограда» и Министерства экономического развития Архангельской области.

Фото: организаторы конференции

Территориальные кластеры - объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации.

Кластерная политика страны или региона – это комплекс мер государственной поддержки кластерных инициатив. Кластерная политика является альтернативой мер традиционной «промышленной политики», в рамках которой осуществляется поддержка конкретных предприятий или отраслей. В настоящее время в Российской Федерации именно кластерная политика считается одним из ключевых инструментов регионального развития.

В рамках кластерной политики решается широкий спектр задач, в числе которых содействие повышению конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в состав территориальных кластеров; привлечению инвестиций и квалифицированной рабочей силы, развитие малого и среднего предпринимательства и системы профессионального и непрерывного образования, а также международной научно-технической и производственной кооперации.

Санкт-Петербург входит в число регионов-лидеров по реализации кластерной политики, среди которых также Республика Татарстан, Пермский край, Самарская, Калужская, Липецкая, Томская, Иркутская области.