Центробанк отозвал лицензии у двух страховых брокеров

Российский Центробанк (ЦБ) с четверга, 11 мая, отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности у ООО «Страховой брокер "Столица"», сообщается на сайте регулятора.

ЦБ уточняет, что компания неоднократно в течение года не предоставляла отчетность, которая установлена страховым законодательством и другими федеральными законами.

Лицензия также была отозвана у «Страхового дома "Восточные брокеры"». ЦБ отозвал ее после добровольного отказа компании от осуществления своей деятельности, которую предусматривает эта лицензия.

Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании «Розничное и корпоративное страхование» и лицензию на осуществление перестрахования у «Строительной страховой группы».