Счетная палата сообщила о провале программы «Доступное жилье»

Счетная палата проверила все 70 регионов – участников программы «Доступное и комфортное жилье» (ДКЖ) и заявила, что она в итоге стала лишь «декларацией о намерениях», передают «Аргументы недели».

Если на старте программы было обещано, что жилье получат 463 тыс. семей, то реально по всем регионам в списках льготников оказались только 74 тыс., а само жилье на деле получили лишь 26,6 тыс. семей. Это лишь 5,7% от запланированного.

Также оказалось, что по всей России под доступные дома региональные чиновники выделили только 350 участков. Из них 277 оказались негодными, от них отказался куратор программы, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (АИЖК).

В итоге дома построены лишь на 56 участках земли - это менее 8% от плана.

ДКЖ стартовала в сентябре 2005 года и получила статус нацпроекта. С самого начала ее курировал Дмитрий Медведев, тогда еще находясь в статусе вице-премьера. Программа была рассчитана до 2017 года. К началу 2017 года на ее реализацию было выделено 283,6 млрд рублей.

Ранее Минстрой рассказал о провале программы капремонта в 2016 году. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный жилищный инспектор РФ Андрей Чибис признал, что было отремонтировано 88% от запланированного количества домов. При этом темпы ремонта увеличились вдвое по сравнению с 2015 годом. Провал объясняют недостаточно эффективной работой чиновников отдельных регионов и задержкой в оформлении документов.