ЦБ отозвал лицензии у банка "Образование" и "ФИНАРС Банка"

Центробанк с пятницы, 21 апреля, отозвал лицензии сразу у двух кредитно-финансовых учреждений страны — "Образование" и "Финарс-банк".

Как уточнили в ЦБ, АКИБ "Образование" лишился лицензии из-за многочисленных нарушений. Руководство банка вело рискованную модель управления, из-за чего произошло снижение значительной части активов. Также учреждение осуществляло ввод активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. При всем этом «Образование» предоставляло в ЦБ недостоверные отчеты о своей деятельности.

На момент лишения лицензии банк занимал 118-ю строчку в рейтинге банковской системы России, являясь участником системы страхования вкладов.

По схожей причине лишили лицензии и "Финарс-банк". Как отметили специалисты Центробанка, это финансовое учреждение было расчетным центром одной из платежных систем, но не относилось к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.

По величине активов "Финарс-банк" занимал 495-е место в российской банковской системе, но не являлся участником системы страхования вкладов.