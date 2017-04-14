В России может появиться единый полис каско-ОСАГО

Российские автомобилисты смогут приобрести полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) сразу на три года. Кроме того, им могут разрешить продажу единого полиса каско-ОСАГО, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, сейчас готовится соответствующий законопроект.

Замглавы министерства финансов также отметил, что страховые компании получат свободу в установлении тарифов, а в части оформления ОСАГО вводятся элементы либерализации.

В настоящее время договор ОСАГО можно оформить на срок от трех месяцев до года.

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С середины 2015 года российские страховые компании заключили более миллиона договоров ОСАГО в электронном виде.

В России сейчас нет единых полисов каско и ОСАГО. Договор ОСАГО носит обязательный характер и направлен на покрытие материального ущерба от ДТП. Каско предусматривает страховую защиту автомобиля страхователя и заключается на добровольной основе.