Банк «Санкт-Петербург» запустил бонусную программу для молодежи

Банк «Санкт-Петербург» 4 апреля запустил молодежную бонусную программу «ЛУЧШЕ». Все клиенты банка в возрасте от 16 до 25 лет могут получать бонусы за покупки у различных партнеров программы, в том числе у популярных молодежных брендов.

Банк начисляет повышенные бонусы за покупки в магазинах молодежной одежды, спортивных товаров, кино и других точках продаж. Клиентам банка предоставляется возможность потратить накопленные бонусы на возмещение 100% стоимости покупки у партнеров программы обратно на счет карты.

Стать участниками программы могут все клиенты банка в возрасте от 16 до 25 лет, у которых есть банковская карта, кроме социальных, детских и дошкольных карт, УФК, корпоративных карт и карт ПС «МИР». Для подключения к программе достаточно подтвердить свое согласие в интернет-банке.

Скорость накопления бонусов зависит от типа карты, суммы покупок, участия в акциях партнеров и активного пользования услугами банка. Базовый размер для начисления бонусов - до 2% от суммы каждой покупки, а в периоды проведения акций можно вернуть бонусами до 50% от стоимости покупки.

Вся информация о состоянии бонусного счета отражается в интернет-банке или мобильном приложении BSPB Mobile. В интернет-банке также можно вернуть себе полную стоимости покупки, выбрав доступную для возмещения транзакцию и нажав кнопку «возместить».

Перечень партнеров и акций, а также подробная информация о бонусной программе «ЛУЧШЕ» доступны на сайте банка.