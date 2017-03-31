Основателя компании Tesla пригласили на Петербургский экономический форум

Американского миллиардера, основателя и главу компаний Tesla и SpaceX Илона Маска пригласили принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня, передает "Интерфакс" со ссылкой на фонд "Росконгресс".

"Мы будем рады видеть Илона Маска на ПМЭФ - площадке, которая традиционно собирает лидеров мирового бизнеса и политики", - сообщил директор "Росконгресса" Александр Стуглев, чей фонд является организатором форума.

Накануне, 30 марта, появилась информация, что Маска включен в шорт-лист премии "Глобальная энергия" ("за исключительные организационные и научные усилия, направленные на создание совершенно нового, экологически чистого электромобиля и аккумуляторов энергии"), вручение которой традиционно происходит на полях ПМЭФ с участием президента РФ Владимира Путина.

Прежде Маск уже бывал в России. В начале 2000-х он дважды приезжал в Москву для переговоров о покупке ракетных технологий. Они завершились для него неудачно, и Маск принял решение построить ракету силами собственной компании.

В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2016 году состояние Маска оценивалось в $10,7 млрд.

В декабре минувшего года года он вошел в состав Президентского форума по стратегии и политике — группы из 16 американских предпринимателей, задача которой состоит в том, чтобы консультировать президента США Дональда Трампа по вопросам, связанным с экономическим ростом, созданием новых рабочих мест и повышением производительности труда.