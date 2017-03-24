Петербургские автозаводы в феврале увеличили объем производства на 8%

В Петербурге автопроизводители в феврале увеличили объем производства на 8% - в этом месяце ими было выпущено более 25 тыс. легковых автомобилей, сообщает Петростат.

Речь идет, в первую очередь, о заводах Hyundai, Nissan и Toyota.

Всего за первые два месяца этого года в Петербурге было выпущено 50,4 тыс. автомобилей. Это в 1,5 раза больше, чем за такой же период 2016 года.

В январе-феврале на автозаводах Петербурга выпускалось 9 моделей автомобилей – Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Toyota Camry, Toyota RAV4, Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio.

В минувший вторник, 14 марта, на заседании Смольного объявили, что во Фрунзенском и Красногвардейском районах появятся новые объекты автопрома. Земельные участки для их постройки сдадут в аренду инвесторам.

Начальная цена года аренды первого участка составит 5,4 млн рублей, а второго — 2,3 млн рублей.