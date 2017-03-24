ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75% годовых

Центральный банк России на заседании в пятницу, 24 марта, принял решение снизить ключевую ставку до 9,75% годовых, несмотря на прогнозы аналитиков о том, что ставка сохранится на уровне 10%.

"Совет директоров отмечает, что инфляция замедляется быстрее, чем прогнозировалось, продолжается снижение инфляционных ожиданий и восстановление экономической активности", — заявила пресс-служба ЦБ.

Центробанк пообещал наблюдать за дальнейшей динамикой инфляции. Он также допустил, что во втором-третьем кварталах этого года ключевая ставка будет постепенно снижаться.

В марте президент России Владимир Путин рассказал о рисках, которые могут возникнуть при понижении ставки. Тогда он отметил, что "необоснованное и преждевременное" снижение ключевой ставки приведет к "инфляции, ослаблению рубля и в результате – к уменьшению инвестиционных возможностей".

В 2016 году банк снизил ключевую ставку дважды. В июне она составила 10,5%, а в сентябре – 10%.

В 2014 году ЦБ поднял ставку до рекордных 17% годовых. Впервые ее снизили в марте 2015 года до 15%. После снижения ставки до 11% она продержалась на этом уровне почти год – с августа 2015 года по июнь 2016 года.