За семь лет химпроизводство в РФ увеличилось на 40%

За последние семь лет химпроизводство в России увеличилось на 40%. Такие данные приводят «Аргументы недели».

По информации издания, 40%-ный рывок беспрецедентен в российской истории. К примеру в период с 1981 по 1987 год, который считается «золотым» в советском химическом производстве, подъем был только на 35%.

Например, в 2016 год в РФ выпущено 20,5 млн тонн минеральных удобрений, что на 10% больше лучшего показателя СССР. Выпуск пластмасс достиг 7,5 млн тонн, это в 2,3 раза больше, чем в РСФСР в 1987 году.

За последние семь лет построено несколько крупных предприятий: «Тобольск-Полимер» в Тюменской области, «РусВинил» под Нижним Новгородом, омский «Полиом» и «Аммоний» в Татарстане. При этом два из пяти самых крупных химзаводов вступили в строй в 2016 году.

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