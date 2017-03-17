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Visa разрешила банкам брать плату за снятие наличных денег с карт

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© Фото: Geektimes

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Снятие наличных с пластиковых карт может стать платным.

С середины февраля Visa разрешила банкам — владельцам банкоматов брать комиссию с клиента за снятие наличных средств, сообщили «Ведомости» со ссылкой на банкиров. Прежде правила платежных систем это запрещали.

Комиссия за снятие наличных с карты устанавливается банком, который выпустил карту. Это позволяет клиенту точно знать, во сколько ему обойдется пользование картой, вне зависимости от того, каким банкоматом он пользуется. Если для держателя карты снятие наличных бесплатное, это означает, что межбанковскую комиссию выплачивает банк, выпустивший карту, из собственных средств.

Размер межбанковской комиссии Mastercard составляет 0,5% от суммы транзакции, у Visa — 0,45% + 3 руб., у «Мира» — 0,45%.

Новые правила Visa позволяют сохранить межбанковскую комиссию 0,45% + 3 рубля или снизить ее до 0,25%, добавив комиссию с клиента. Размер этой комиссии не указан - в правилах говорится лишь, что она «фиксированная» и Visa ее может ограничить.

Такая тарифная политика Visa может принципиально поменять рынок, если другие системы изменят свои правила аналогичным образом, считают опрошенные изданием банкиры. В этом случае банки-эквайеры смогут брать комиссию за снятие наличных по картам Visa.

По данным газеты Mastercard поддерживает эту идею и может последовать примеру Visa  в ближайшие месяцы.

Представитель национальной платежной системы «Мир» заявил, что система не планирует менять действующие правила, запрещающие владельцам банкоматов брать дополнительную комиссию с владельцев карт.

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