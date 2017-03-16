Генплан Петербурга до 2043 года привяжут к развитию Ленобласти

Совместное развитие территории города и Области будет учтено в новом Генплане Северной столицы до 2043 года. Об этом стало известно в четверг, 16 марта, на научно-практической конференции в Мариинском дворце, которая была посвящена Генплану.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что этот документ в своей итоговой редакции будет предполагать совместное развитие территорий города и области.

"Это попытка урегулировать проблемы развития в приграничной зоне. Главная задача — синхронизация инженерно-транспортной инфраструктуры", — передает "Фонтанка" слова главы НИПЦ генплана Юрия Бакея,

Он также добавил, что акцент будет сделан в первую очередь на развитие общественного транспорта, включая железнодорожное сообщение и в перспективе строительство метро в местах массовой застройки Ленобласти.

Создание генплана до 2043 года разбито на три этапа: утверждение концепции документа, его разработка (будет закончена осенью 2017 года) и принятие генплана в 2018 году

По словам Бакея, сегодня город и Ленобласть готовят свои предложения по развитию агломерации, которые будут переданы в НИПЦ Генплана.

"После чего мы обобщим информацию и представим сводную версию", – отметил эксперт.

Предположительно, данные будут сведены в единый документ в мае 2017 года.