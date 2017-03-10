В Россию разрешили ввозить гвоздику, лук и цветную капусту из Турции

Правительство РФ разрешило ввоз ряда продуктов из Турции, сообщается на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", — говорится в справке к постановлению.

Кроме того, власти разрешили поставки жевательной резинки, соли и морской воды.

В октябре 2016 года российские власти также разрешили ввоз косточковых культур и цитрусовых из Турции.

Под запретом остаются поставки замороженного мяса и субпродуктов домашних кур и индеек, свежих и охлажденных томатов, огурцов и корнишонов, свежего винограда, яблок, груш, клубники и земляники.

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Эмбарго на поставки ряда продуктов было введено в рамках специальных экономических мер с 1 января 2016 года. Причиной ограничений стала атака турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии, в результате чего погиб пилот Олег Пешков.

В пятницу, 10 марта, Москву посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Известно, что главы государств намерены обсудить, в частности, торгово-экономическое сотрудничество.