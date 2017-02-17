Путин заявил об улучшениях в экономике страны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы инфляции в России продолжают снижаться. По его словам, в феврале этот показатель оказался ниже 5%, сообщает ТАСС.

«В этом году устойчивое снижение инфляции продолжается, в феврале этого года показатель в годовом выражении пробил психологическую отметку в 5%, стал ниже, на 13 февраля это уже 4,72%», — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Президент также подчеркнул, что российские власти в целом видят положительную динамику в экономике страны. По его словам итоги 2016 года оказались лучше ожидаемых.

"Сейчас крайне важно найти сбалансированные решения, которые позволят обеспечить дальнейшее снижение инфляции, развитие отечественного производства, промышленности, сельского хозяйства, что в свою очередь должно способствовать восстановлению роста реальных доходов граждан России", - заявил Путин.

Он также сообщил, что снижение ВВП, по последним данным, составило 0,2%, хотя прогнозы были хуже. При этом промышленное производство увеличилось на 1,1%, добавил глава государства.

Ранее президент призвал Минэкономразвития вместе с правительством и ЦБ постоянно работать над снижением инфляции.