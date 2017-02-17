Россия к лету рассчитается со всеми долгами СССР

Россия завершает расчеты со странами, которым был должен СССР. Соглашение о погашении последнего долга на 125,2 млн долларов уже готово и ожидает подписания, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По информации издания, подписание состоится в ближайшие месяцы и погашение будет осуществлено до лета. В Министерстве финансов подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца 2017 года.

На минувшей неделе Минфин сообщил о погашении долга перед Македонией на 60,6 млн долларов. В ведомстве отметили, что на текущий момент единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина.

В пресс-службе Минфина подчеркнули, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга.

По данным официальных документов ведомства, на эти цели заложено 512,3 млрд рублей.

Долг СССР перед зарубежными странами формировался различными путями. Странам дальнего зарубежья Союз задолжал вследствие своей активности на долговом рынке после 1983 года, а вот перед Югославией долг образовался в результате торговых взаимоотношений.

«Подобного рода долговые обязательства в силу природы своего происхождения крайне редко погашаются странами быстро и досрочно. Досрочное погашение — это скорее исключение из общего правила», — отметил управляющий партнер юридической компании HEADS Consulting Александр Базыкин.

Странам Парижского клуба Россия погасила кредиты еще в 2006 году, хотя могла это делать по условиям соглашений еще почти сто лет — до 2115 года.