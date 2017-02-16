В 2016 году в Петербурге собрали на 10% больше налогов

На 10% больше налогов, чем в предыдущем году, поступило в казну Петербурга в 2016 году, сообщает пресс-служба губернатора.

В 2016 году в бюджет Петербурга поступило 408 млрд рублей. Это на 10% больше, чем в 2015 году, без учета инфляции. При этом добиться увеличения платежей в основном удалось за счет бизнеса.

«Важно, что налоговая нагрузка при этом совсем не увеличилась. Наоборот, в некоторых сегментах мы ее снизили, в том числе для малого бизнеса», – отметил Георгий Полтавченко.

В этом году федеральная налоговая служба (ФНС) рассчитывают на поступления в 434 млрд рублей. Эти деньги планируется вложить в строительство объектов социальной инфраструктуры.

В нынешнем году в Северной столице планируется построить девять школ, 14 детских садов, семь медицинских учреждений и семь спортивных объектов. Также планируется отреставрировать 60 памятников архитектуры.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру», дефицит бюджета Петербурга в 2016 году составил 20 млрд рублей.