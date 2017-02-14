Смольный утвердил три сценария развития города до 2035 года

Правительство Петербурга утвердило три возможных варианта экономического развития города до 2035 года. Об этом председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова сообщила на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Первый сценарий Смольного получил название «базовый». Согласно ему, темпы роста валового регионального продукта (ВРП) составят ежегодно 3%, инвестиции возрастут с 18 до 20%, число горожан увеличится до 5,8 млн человек. Зарплата жителей Петербурга будет прирастать на 5% в год, передает «Фонтанка» слова чиновницы.

Вариант «базовый плюс» предполагает рост ВРП более 3% в год. В таком случае производительность труда будет увеличиваться быстро, дополнительная потребность в трудовых ресурсах к 2035 году составит 709 тысяч человек. При этом прирост населения ожидается до 1 млн человек, а доля инвестиций в ВРП – до 22%.

Третий «целевой» вариант развития предполагает рост инвестиционной активности в городе. Темпы роста ВРП – более 5%. Индекс потребительских цен к 2035 году в таком случае запланирован в размере 103,%, а темп роста инвестиции в основной капитал составит 108,8%.

В 2035 году, согласно такому прогнозу, в городе будут жить 6,6 млн человек. При этом развитии событий средняя заработная плата в 2035 году составит 133 тыс. рублей