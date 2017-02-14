  • 14 Февраль 2017
USD 15.02.2017 57.7388 -0.3231
USD ММВБ 15:17 57.72350  
EUR 15.02.2017 61.2955 -0.4707
EUR ММВБ 15:17 61.2990  
Нефть($) 14.02.2017 56.14 +1.01
Нефть(p) 14.02.2017 3241.46 +40.51

Смольный утвердил три сценария развития города до 2035 года

Автор:


© Фото: George Shukin / wikimedia.org

Темы дня

При самом оптимистичном из них, средняя зарплата петербуржца через 18 лет достигнет 135 тыс. рублей.

Правительство Петербурга утвердило три возможных варианта экономического развития города до 2035 года. Об этом председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Елена Ульянова сообщила на заседании правительства во вторник, 14 февраля.

Первый сценарий Смольного получил название «базовый». Согласно ему, темпы роста валового регионального продукта (ВРП) составят ежегодно 3%, инвестиции возрастут с 18 до 20%, число горожан увеличится до 5,8 млн человек. Зарплата жителей Петербурга будет прирастать на 5% в год, передает «Фонтанка» слова чиновницы.

Вариант «базовый плюс» предполагает рост ВРП более 3% в год. В таком случае производительность труда будет увеличиваться быстро, дополнительная потребность в трудовых ресурсах к 2035 году составит 709 тысяч человек. При этом прирост населения ожидается до 1 млн человек, а доля инвестиций в ВРП – до 22%.

Третий «целевой» вариант развития предполагает рост инвестиционной активности в городе. Темпы роста ВРП – более 5%. Индекс потребительских цен к 2035 году в таком случае запланирован в размере 103,%, а темп роста инвестиции в основной капитал составит 108,8%. 

В 2035 году, согласно такому прогнозу, в городе будут жить 6,6 млн человек. При этом развитии событий средняя заработная плата в 2035 году составит 133 тыс. рублей

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца
    27.01.17
    Качественная сварка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm