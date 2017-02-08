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Мировые цены на нефть стали снижаться

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© Фото: cont.ws

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Нефть Brent подешевела до 54,6 долларов за баррель.

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть том в среду, 8 февраля, стали снижаться.

Апрельские фьючерсы на нефть эталонной марки Brent опустились на Лондонской бирже ICE Futures на 0,74% до 54,64 доллоров за баррель. Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 1,13% до 51,58 долларов за баррель, сообщает «Газета.Ru».

Во вторник к закрытию рынка фьючерсы на Brent подешевели до 55 долларов 5 центов за баррель (-1,2%), на WTI — до 52 долларов 17 центов за баррель (-1,58%).

Ранее Американский институт нефти (API) сообщал, что запасы углеводородов в США на минувшей неделе показали рост на 14,2 миллиона баррелей. В среду, 8 февраля. в 18:30 по МСК будут обнародованы официальные данные Минэнерго. 

Эксперты ожидают более умеренного повышения нефтяных запасов. Они предполагают, что рост не превысит 2,5 миллиона баррелей.

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