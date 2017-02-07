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В исторической части Петербурга начнут реновацию промзоны

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© Фото: restate.ru

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Мукомольный комбинат переедет с Обводного канала на Парнас.

Власти Петербурга выведут с Обводного канала мукомольный комбинат, принадлежащий ГУП "Продовольственный фонд". Под строительство нового предприятия уже подобран участок на Парнасе, площадь которого составляет 10 га, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на главного архитектора Петербурга Владимира Григорьева.

В комитете по развитию предпринимательства и потребительского рынка сообщили, что создание нового комбината будет стоить  4,2 млрд рублей. В Смольном предполагают, что этот проект будет реализован по схеме государственно–частного партнерства (ГЧП).

В администрации Петербурга также считают, что вывод комбината позволит запустить реновацию территории так называемого Французского ковша. Это промзона, площадь которой составляет около 100 га.

Участок находится в территории так называемого серого пояса», который власти планируют подвергнуть программе реновации. Этот квартал уже представлен Смольным и в Минстрой РФ в качестве пилотной площадки для запуска в Петербурге программы комплексного устойчивого развития.

Идею строительства нового комбината у Смольного появилась 10 лет назад. В 2008 году ГУП "Продовольственный фонд" купило под предприятие около 6 га на Обводном канале.В настоящий момент на участке расположен элеватор комбината. Под само производство арендуется площадка у частного ПАО "Невская мельница", которая располагается на соседнем участке 

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