Путин пообещал уравнять МРОТ и прожиточный минимум с 1 мая 2018 года

Президент России Владимир Путин пообещал, что минимальный размер оплаты труда будет доведен до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года, передает ТАСС. Заявление президента прозвучало во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Изначально уровнять показатели планировали в 2019 году. По словам Путина, сохраняется «позитивная динамика российской экономики»: дефицит бюджета меньше ожидаемого, растут золотовалютные резервы.

«То есть, экономика России на подъеме, и этот тренд сохраняется. У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум, мы это сделаем», – заключил Путин.

По словам президента, повышение МРОТ коснется примерно 4 млн человек: госслужащих, работников малых предприятий, часть работающих пенсионеров и других категорий граждан. Путин подчеркнул, что МРОТ будет постоянно индексироваться и уже не будет опускаться ниже прожиточного минимума.

Тем временем Резервный фонд России исчерпан и прекратит существование с февраля. Последний триллион ушел на покрытие дефицита в федеральном бюджете.