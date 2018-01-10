Минфин потратил последний триллион из Резервного фонда России

Резервный фонд России прекратит свое существование с 1 февраля, последние средства из него направлены на покрытие дефицита федерального бюджета, сообщили в Минфине.

В декабре остатки резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России были использованы на покрытие дефицита в бюджете. Валюту продали за один трлн рублей, а вырученные средства отправили на единый счет федерального бюджета.

В итоге на счетах Резервного фонда сформировались нулевые остатки, так что с 1 февраля фонд будет упразднен. Останется только Фонд национального благосостояния. По состоянию на 1 января объем средств фонда составил 3,753 трлн рублей.