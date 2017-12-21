Российские родители дарят детям на Новый год инерционные машинки и снежколепы

Россияне стали тратить на подарки детям в 2017 году больше, чем в 2016-м, пишут «Известия» со ссылкой на данные оператора Сбербанка «Платформа ОФД» от онлайн-касс российских магазинов. Самыми популярными подарками детям оказались инерционные машинки и снежколепы.

За первую неделю декабря самыми популярными покупками для малышей и школьников стали пластиковая игрушка для лепки снежков и машинки с инерционным эффектом движения. И те и другие стоили в среднем 325 рублей. При этом снежколепы подорожали на 14%, а инерционные машинки — на 33%.

Из сладостей родители предпочитали стограммовые наборы конфет в праздничной упаковке. Средний чек — 110 рублей, что на 5% больше, чем в прошлом году. Также пользовались популярностью шоколадные сладости в фольге в виде Деда Мороза весом до 50 гр. и средней ценой в 65 рублей — последняя за год не изменилась.

По сравнению с ноябрем к началу декабря количество покупок в категории до 500 рублей также подскочило на 10%, уточнил оператор онлайн-касс. При этом он не раскрыл абсолютных цифр — это коммерческая тайна.

Ранее сообщалось, что цены на детские игрушки выросли за год на 11%, в четыре раза обогнав инфляцию: с 290 до 322 рублей.