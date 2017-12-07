Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами

Эксперты РИА "Рейтинг" подготовили список регионов с самыми высокими зарплатами. Рейтинг возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, Петербург занял лишь 11 место.

Доля работников с зарплатами более 100 тыс. рублей в месяц в ЯНАО составила почти 24%, доля низкооплачиваемых вакансий - 0,6%. На втором месте оказался Чукотский автономный округ: там более 100 тысяч в месяц зарабатывает 21% работающих. На третьей строчке - Москва: в российской столице свыше 100 тыс. рублей ежемесячно получают 17% работников.

Еще в шести регионах доля столь высоких зарплат превышает 10%. Это Hенецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Камчатский край и республика Саха (Якутия). Десятку регионов с самими высокими зарплатами замыкает Мурманская область с показателем 8,1%.

Петербург расположился на 11-м месте. Больше 100 тыс. рублей зарабатывают 7,75% работающих петербуржцев. Заработная плата ниже 10 тыс. рублей встречается чаще, чем у первой десятки рейтинга: 2,1%.

Регион с самыми низкими зарплатами - республика Дагестан. Там доля получающих больше 100 тыс. рублей равна всего 0,48% работающих, в то время как меньше 10 тыс. получают 34,8% трудоустроенных жителей.