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ЦБ отозвал лицензию у "Европейского стандарта"

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© Фото: ©TVC.ru / Андрей Гуцков

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В том числе из-за хищения крупной суммы.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Европейский стандарт», сообщается на сайте Центробанка. Одна из причин отзыва – хищение средств из кассы на крупную сумму.

Бизнес в КБ «Евростандарт», отмечается в сообщении ЦБ, был ориентирован «на проведение "теневых" валютно-обменных операций», которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, предоставляемой в Банк России. Кроме того, напомнил ЦБ, к «Европейскому стандарту» не раз применялись меры надзорного реагирования, в том числе – ограничение на привлечение вкладов населения.

В деятельности банка Центробанк выявил «признаки недобросовестного поведения руководства и собственников»: проведение сделок по выводу ликвидных активов в ущерб интересов кредиторов и вкладчиков, препятствование инспекционным проверкам ЦБ.

«В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «ЕВРОСТАНДАРТ» (ООО) с рынка банковских услуг», - заявили в Центробанке.

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