Куда денется мусор петербуржцев и к чему приведет закрытие зловонного полигона «Новоселки»

Закрытия источающего гнилостные ароматы полигона «Новоселки» петербуржцы ждали долгие годы. И, наконец, в апреле этого года свершилось – началась рекультивация свалки, которая продлится семь лет. Куда теперь повезут мусор и как будут решать свалочные проблемы в регионе? Куда лежит курс городских властей и что надо делать обычному человеку, чтобы не застрять в мусорной яме многомиллионного города? На эти и другие вопросы «Санкт-Петербург.ру» ответил вместе с лидером движения «РазДельный Сбор» Анной Гаркушей.

Почему, на ваш взгляд, закрытие и рекультивация полигона «Новоселки» не произошло раньше?

– Полигон можно закрывать тогда, когда есть куда перенаправить отходы. При планомерной работе властей это мог быть раздельный сбор отходов повсеместно, «худеющие» год от года «хвосты» отходов (оставшиеся после сортировки отходы – прим. ред.) и приемлемые полигоны в области. До сих пор никакой видимой деятельности по сбору вторсырья от населения и направлению его на переработку правительство города не вело. Полигоны тоже искались в «щадящем режиме». Мы регулярно слышали, что «межрегиональная комиссия» работает. Комитет по благоустройству провел проект рекультивации полигона через публичные слушания (для трех с половиной человек, если мне не изменяет память) и государственную экологическую экспертизу. Обещали начать рекультивацию, как только найдут новое место для вывоза отходов. Но что-то случилось в датском королевстве, и полигон неожиданно вычеркнули из списка «разрешенных». Теперь начались процессы рекультивации. Если раньше чиновники вскользь упоминали, что нужны инвесторы на это дорогостоящее дело, то теперь и деньги нашлись. Хотелось бы понять, за чей это счет?

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Насколько, по вашему мнению, будет эффективна станция активной дегазации на полигоне «Новоселки»?

– Пищевые отходы, попадающие на любой полигон, – первый враг окружающей среды, потому что при их гниении выделяется метан – самый активный парниковый газ, жидкие фильтраты, отравляющие почвы и грунтовые воды, и все это сопровождается «очаровательным ароматом», мимо которого равнодушно никто не пройдет.

По-хорошему, при проектировании полигона уже должна быть заложена система дегазации. Для питерских полигонов дегазация - это новшество, пока мы к ним подходим с осторожностью. Можно сказать, строим с большими ожиданиями, но готовы к очередным «непредусмотренным эффектам».

Технология укрупненно выглядит как выкачивание образующегося в теле полигона свалочного газа через многочисленные «проколы». Многих интересует судьба самого газа. Есть надежда на то, что его будут сжигать, а образующуюся электроэнергию поставлять в сеть. Экономическая и техническая сторона этого вопроса мне непонятна при действующих законах, поэтому не удивлюсь, если его просто будут жечь. Обогревать небо. Во всяком случае, вонять должно меньше.

Анна Гаркуша. Фото из личного архива

Сколько в Петербурге мусороперерабатывающих заводов?

– В городе есть два крупных ГУП МПБО (в Янино и на Волхонке), полигон ТКО «Новоселки» - это филиал предприятия в Янино. Это «золотой фонд» Петербурга, если говорить о переработке пищевых отходов. Сортировочный комплекс на этих заводах недостаточно современный, нужна реконструкция, нужна поддержка правительства, чтобы предприятия встали с колен и стали снова гордостью города.

В городе также имеются небольшие предприятия по переработке полимеров во флекс и гранулы, но даже они сейчас недозагружены, так как не хватает сырья. Отрасль переработки макулатуры представлена заводом «Картонтоль», а также крупным предприятием «Кнауф Петроборд», использующим макулатуру для производства строительных товаров. Стекло отправляется в регионы, алюминиевые банки могут поехать на завод «Алгран». В городе широко представлены возможности сдать б/у одежду и обувь в благотворительные фонды и на переработку.

Грозит ли нам сжигание мусора?

– Коммунальные отходы у нас официально никто не сжигает. Но «Водоканал» сжигает иловые осадки сточных вод на своих трех станциях. Это вредно для окружающей среды. Илы можно прекрасно перерабатывать в биогаз.

Поговаривают, что в Металлострое продолжают жечь медицинские отходы, но проверять эту информацию сейчас нет возможности. Радует, что в Ленобласти ничего санкционированно не сжигают. Есть неграмотные садоводы, жгут свой мусор, чтобы не платить за вывоз. Но губернатор Александр Дрозденко заявил, что при нем мусоросжигательных заводов не будет.

Однако в Лужском районе все еще существует опасность загрязнения окружающей среды за счет использования на местных котельных твердого топлива из мусора RDF. Упоминают его только как резервное, но кто застрахован, что уголь будет поставляться регулярно и по стабильным ценам? Вообще, попытки производить топливо из мусора чреваты развитием завуалированного мусоросжигания. Ведь топливо надо куда-то девать.

Беспокоят нас и планы АО «Автопарк № 6 «Спецтранс» построить в поселке Левашово, вблизи полигона «Новоселки», сортировочную линию для твердых коммунальных отходов с последующим производством топлива RDF, а также завод по сжиганию медицинских и опасных отходов. Сортировочная линия – это хорошо. Но RDF – это пролонгированная проблема. А строить новые мощности для сжигания медицинских отходов в Петербурге вообще нет необходимости. Все есть в нужном количестве.

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В своем первом «выходе в свет» региональная программа по обращению с отходами преследовала цель – «повысить экологическую безопасность населения, снизить ущерб, причиняемый окружающей среде, путем модернизации существующей системы сбора, вывоза и переработки отходов». Действует ли эта программа сегодня?

– Петербуржцы не застрахованы от планов правительства города на строительство мусоросжигательного завода. Полигон закрыли, раздельный сбор профильные ведомства не внедряют, переработку не поддерживают. О планах на реконструкцию МПБО-2 нам ничего не известно. Обычно подобные мероприятия закладываются в региональных программах по обращению с отходами, но такой программы в городе пока нет, а первый вариант от 2012 года был упразднен.

Будет жаль, если в дальнейшем мы не сможем воспользоваться этими мощностями, потому что это действительно уникальные технологии биобарабанного компостирования, благодаря которым город может полностью перерабатывать свои пищевые отходы. Но нужны инвестиции в реконструкцию.

Никакой официальной информации, на каких условиях и какие именно полигоны предоставляет нам Ленобласть, комитет по благоустройству тоже не озвучил. Все как бы в стадии оформления.

И мы должны понимать, что чудес не бывает: когда отходы некуда везти, всегда ищут «волшебную таблетку». Могут «проснуться» греки, с которыми еще не расторгнуто соглашение, могут прийти другие добрые инвесторы со своими неликвидными технологиями. Мы должны предвидеть это и предотвратить. Надо бороться за то, чтобы строить и эксплуатировать мусоросжигательные заводы было однозначно невыгодно. Есть компании в городе, которые предоставляют услуги по сбору вторсырья от населения на очень привлекательных условиях. Обращаться к ним, «раскачивать» свои управляющие компании, муниципалов, районные власти.

Фото: kopeika.org

Насколько сокращение мусорных свалок в городе зависит от раздельного сбора мусора?

– Когда мы с семьей стали собирать отходы раздельно, то заметили, что у нас 120 литров копится где-то неделю или даже две. Мы вывозим отходы с участка так редко, что и перестали считать. И я понимаю, что основной объем домашнего мусора – это упаковка. А ее я сдаю в переработку.

Не многие задумываются, покупая продукты и другие товары, как их потом утилизируют. Есть неутилизируемые на сегодняшний день фракции, даже если собирать их раздельно. К примеру, коробки от тортов из вредных материалов. Их жалко выбрасывать и некуда пристроить. Подложки из вспененного полистирола, на которых продаются продукты питания, тоже заканчивают свою жизнь на помойке. А ведь государство могло бы стимулировать их переработку различными административными рычагами, налоговыми льготами.

Поэтому однозначно размеры свалок напрямую зависят от развития раздельного сбора. Если будут собирать только вторсырье, то сокращение достижимо процентов на 30. Если еще и пищевые, то на 50%. Потому что пищевые отходы занимают порядка четверти всех отходов. Если приложат усилия к созданию мощностей по переработке тетрапаков, полистирола, грязной одноразовой посуды, то этот показатель еще подрастет.

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Как вы оцениваете грамотность горожан в плане обращения с отходами? Когда и как у нас будет введен раздельный сбор отходов?

– Как я уже сказала, пока власти в отношении внедрения раздельного сбора мало что делают. При этом наш опыт показывает, что горожане ждут раздельный сбор, - примерно половина горожан, по нашим оценкам, готова сортировать отходы уже сегодня при условии, что контейнеры будут в шаговой доступности. Мы даем им разъяснения, как работать с управляющей компанией для внедрения раздельного сбора во дворах. Это кропотливая работа, но у многих получается добиться установки накопителей.

В перспективе комплексный раздельный сбор отходов у нас может быть только с письменного разрешения регионального оператора, но нигде не написано, что он обязан обеспечивать какие-то объемы раздельного сбора. Необходимо заложить в региональную программу соответствующие целевые показатели, тогда оператор смог бы привлекать сторонние компании по сбору вторсырья с придомовых территорий. На уровне городской власти никто таких смелых решений пока не озвучивает.

Если предприятия по переработке пластика, бумаги и прочего у нас имеются, к тому же их можно вывозить за пределы региона, то пищевые отходы нужно цивилизованно компостировать, а для этого нужна государственная программа. Потоки пищевой органики можно было бы объединять с иловыми осадками сточных вод и производить биогаз. Это в разы дешевле и экологичнее мусоросжигания, но почему-то правительству не интересно.

В Госдуме обсуждаются какие-то изменения в 89-ФЗ, чтобы обязать управляющие компании обеспечивать инфраструктуру для раздельного сбора, но оценивать эти нововведения будем по осени.

Фото: gkx.by

Почему мусоровывозящим компаниям невыгоден раздельный сбор отходов?

– УК платит перевозчику за объем вывозимых отходов, а на полигон их сдают по весу. На разницу – вполне себе бизнес. А при раздельном сборе самые «пухлые» и самых легкие фракции – пластики – с придомовых площадок уезжают на переработку, минуя утробу мусоровоза. Как это может нравиться? Объем отходов варьируется от района к району, от сезона к сезону, да и меняется благодаря усилиям дворника с палкой или мусоровоза с прессом. И кубометр ТКО может весить по-разному.

Однако прогрессивные мусоровывозящие компании уже активно развивают дополнительное направление – сбор вторсырья. И сами объясняют УК ее выгоду. Такие компании выживут на рынке, остальные – зачахнут.

Надо наращивать перерабатывающие мощности, привлекать бизнес, давать ему гарантии, что региональный оператор не выкинет их с рынка.

Вся страна готова к переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Вводится понятие регионального оператора по обращению с ТКО. Что изменится с его приходом и решит ли он ситуацию с мусором в Петербурге?

– Я думаю, что все должно измениться до того, как он придет, чтобы он вобрал в себя уже готовые новые схемы работы. Если региональный оператор придет в момент, когда еще ничего не сделано и региональная программа от него ничего не требует, высока вероятность того, что он изменит все только в худшую сторону. Если это будет уже действующий отраслевой оператор, который знает принципы работы в данном регионе, то есть шансы, что «общественное мнение» повернет его в нужном направлении.

Региональный оператор – это новшество, и пока даже ведущие юристы федерального уровня не могут определиться – зло это или гениальная идея. У регоператора будет в распоряжении такой инструмент, как монопольное право на ТКО от населения. А нормативно-правовые акты, регулирующие эту сферу сегодня, – плодородная почва для двойных стандартов и противоречивых прочтений.

Что в результате мы имеем?

– Иерархия способов обращения с отходами перевернута с ног на голову. Вместо того, чтобы открывать дверь для раздельного сбора отходов и вторичной переработки, мы имеем приоритетную поддержку мусоросжигания.

В России есть почти все для того, чтобы сделать из проблемы отходов высокоразвитую отрасль. Нет главного - взаимоувязанных, логичных законов и нормативно-правовых актов, которые смогут предотвращать образование отходов еще до того, как с ними потребуется бороться. Мы надеемся, что здравый смысл и желание общей благоприятной окружающей среды поможет нам всем не только найти решения стоящих перед нами задач, но реализовать их вместе в интересах будущих поколений.