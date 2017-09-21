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Названы города России с самым грязным воздухом

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© Фото: Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

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Антирейтинг составило Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Названы города России с самым грязным воздухом. Антирейтинг составило Министерство природных ресурсов и экологии РФ. О этом сообщают «Известия».

Первые пять строчек заняли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима и Красноярск. Следом за ними идут Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск и Новокузнецк.

В топ-20 также вошли Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Иркутской области, например, таких городов 14.

В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

Наибольший вред здоровью наносят пыль, фтор и его соединения, аммиак, толуол, формальдегид, бензапирен, оксид углерода, хлор и его соединения, тяжелые металлы, ксилол, бензол, алифатические углеводороды, оксиды азота, гидроксибензол, сероводород и другие соединения.

В Роспотребнадзоре рассказали, что патологии органов дыхания, связанные с загрязнением воздуха, в 2016 году наблюдались практически в половине субъектов страны. Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в Иркутской, Смоленской, Калужской, Самарской, Свердловской областях, Удмуртии и Красноярском крае. В 40 регионах у детей до 14 лет регистрировался показатель заболеваемости астмой и астматическим статусом выше среднероссийского уровня.

Кроме того, в Роспотребнадзоре пояснили, что причины плохого качества воздуха заключаются в отсутствии высокоэффективного газоочистного оборудования, эксплуатации устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. На здоровье населения отражаются и ошибки в планировке и застройке населенных пунктов - часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

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