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Активисты: Нечистоты из Ленобласти затопили Петербург

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© Фото: greenfront.su
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    Загрязнение подтвердил как Смольный, так и администрация области.

    Нечистоты из Ленобласти затопили Петербург, а именно поселок Ново-Ковалево. Загрязнение подтвердил как Смольный, так и администрация области. Об этом сообщили активисты «Зеленого Фронта».

    Видео: greenfront.su
     

    Комитет государственного экологического надзора Ленобласти обнаружил слив технической воды в дренажную канаву с территории ООО «Балхаш». При проверке были обнаружены три трубы, в двух из которых сток обладал стойким неприятным запахом. Неочищенные воды направлялись в канаву, проходящую по территории и области, и Петербурга.

    Комитет по природопользованию, охране окружающей среде и экологической безопасности Смольного также обнаружил сброс сточных вод с предприятия, находящегося в Ленобласти. Кроме того, были зафиксированы три участка, заваленные отходами. Материалы по свалкам переданы в администрацию Красногвардейского района и МО «Ржевка».

    «17 июля в ходе выезда в поселок Ново-Ковалево, расположенный в границах Петербурга, были выявлены многочисленные факты нарушений природоохранного законодательства. В районе 2-й Поперечной улицы экоактивисты выявили запруду из дурнопахнущих канализационных стоков, которые поступают туда по канаве. В районе пересечения 4-й Поперечной улицы и 4-й Линии, а также на протяжении нескольких сотен метров вдоль 1-й Линии экологи выявили многочисленные навалы строительного и бытового мусора различных классов опасности», - рассказал председатель МОО «Зеленый Фронт» Сергей Виноградов.

    По его словам, сейчас надзорные органы области и города не могут разобраться, кому принадлежит объект, затопивший нечистотами поселок. Эколог выразил надежду, что задачу по установлению виновника и очистке поселка администрации решат совместно.

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