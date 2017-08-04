Петербуржцы требуют закрытия полигона твердых отходов «Новоселки». Петиция с обращением к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко была создана на сайте Change.org, на данный момент ее подписали более 500 человек.

«Резкий запах разлагающихся отходов давно стал одной из острых проблем жителей северных районов Петербурга. Причиной этому служит полигон твердых отходов «Новоселки», - говорится в петиции.

Полигон «Новоселки» принадлежит ГУП МПБО-2, подведомственному петербургскому комитету по благоустройству. Полигон выделяет 17,7 тыс. тонн газа в год. Именно это стало причиной недовольства жителей северных районов Петербурга – им не дает покоя неприятный запах, идущий с полигона.

Полигон уже исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов. Соответственно в настоящее время деятельность по размещению там ТБО запрещена. Мусорный объект обещали рекультивировать еще в 2009 году, но проект был заброшен. В 2017 году Смольный решил возобновить проект рукультивации: за пять-семь лет планируется засеять 54-метровый террикон травой, а также построить станцию активной дегазации с выработкой электроэнергии. По соглашению, подписанному между Петербургом и Ленобластью, отходы Северной столицы после этого будут вывозиться на полигоны в Ленобласти: на специально построенных свалках в Тосненском и Кировском районах планируют размещать до одного млн тонн мусора в год.

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На полигоне «Новоселки» сегодня должны осуществляться компенсационные мероприятия по рекультивации. Однако пока из принятых мер – лишь частичное укрытие «Новоселок» грунтом. При этом на свалку по-прежнему свозят отходы – как уверяют власти, только безопасного - IV - класса. Однако, как сообщал «Санкт-Петербург.ру» в одном из интервью академик РАН, научный руководитель и председатель совета директоров научно-производственной корпорации «Механобр-Техника» Леонид Вайсберг, что на самом деле находится в «безопасном» мусоре, почти невозможно проконтролировать при существующей системе.

Как заявляют авторы опубликованной петиции – недовольные жители Петербурга, ежедневно на полигон въезжают оборудованные прессами специализированные автомобили, предназначенные для транспортировки ТКО.

«Я подписываюсь, потому что живу в новостройках рядом с полигоном и постоянный неприятный едкий запах портит жизнь и здоровье детей и взрослых района», - подписывается под петицией Татьяна Кузьмина.



«Надоело жить со свалкой по соседству в жилье комфорт-класса. Геноцидом населения попахивает», - вторит ей Анна Штырева.



«Непосредственно живу на севере города (в Парголово) и регулярно доносится запах отходов. Это позор нашего города - культурной столицы!» - восклицает Олеся Гушенец.

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Подписавшиеся под петицией предлагают Смольному создать рабочую группу по полигону, в которую войдут как чиновники и представители ГУП «Завод по механизированной переработке бытовых отходов», так и общественники. После этого разработать проект с указанием точных сроков рекультивации полигона и строительства станции дегазации.

Среди требований также - провести выездную проверку полигона с участием прокуратуры, провести экологический мониторинг и обнародовать его результаты, обязать комитет по благоустройству найти новое место для отходов. Кроме того, в петиции прописано предоставление перевозчикам, обслуживающим северные районы города, временные льготные тарифы для размещения отходов на полигонах Ленобласти.

Также в качестве превентивных мер - обеспечить своевременное проведение конкурса по выбору регионального оператора по обращению с ТКО в Петербурге и разработать программу поддержки для граждан и предприятий, желающих участвовать в раздельном сборе и обеспечить благоприятные условия для реализации данной программы.

Пока меры не приняты, а планы Смольного остаются на бумаге, объект, по прогнозам экспертов, продолжит беспокоить жителей северных районов Петербурга едким гнилостным запахом.

«Давно нужно было заниматься полигоном «Новоселки». По нашим наблюдениям, машин на нем стало меньше – он преобразился. Но я предпочитаю говорить за себя, за зону ответственности нашего предприятия – наш полигон физически не может являться основной причиной запаха в городе. Особенно, если сравнить наши объемы и соседей», - заметил директор филиала «Водоотведение Петербурга» ГУП «Водоканал» Михаил Пробирский.

«Уже 20 лет идут разговоры, что его надо рекультивировать. К нему даже нормального подъезда нет, инфраструктуры нет. Так вот сейчас его волевым решением нужно постепенно укрыть и собирать газ, чтобы он не попадал в атмосферу и легкие горожан, хоть это затратно. Если начать сейчас, то за пять лет проблему с «Новоселками» решим. Безусловно и новые производственные мощности тоже необходимо строить. Но для этого нужна политическая воля и желание что-то делать», - уверен академик РАН Леонид Вайсберг.