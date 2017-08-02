Гулявшего по северу Петербурга лося вернули в лес. Об этом сообщили в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Дикое животное заметили днем 1 августа на проспекте Луначарского. На место выехали сотрудники комитета, Дирекции особо охраняемых природных территорий, ветеринары, а также представители МЧС и полиции.

"Совместными усилиями удалось обездвижить и вывести дикого зверя в охотничьи угодья Ленобласти", - рассказали в Смольном. По мнению специалистов, лось мог выйти в город из-за того, что в лесу гуляет много петербуржцев с собаками крупных пород без намордников.

"Обращаем внимание, что существуют правила выгула собак в общественных местах. А лес - общественное место, где необходимо соблюдать меры предосторожности, установленные законом. Поводок, ошейник и намордник — обязательные атрибуты законопослушных хозяев братьев наших меньших", - отметили в комитете.

Выгул крупных собак без поводка и намордника является правонарушением и влечет за собой административную и даже уголовную ответственность, приравниваясь, в том числе, к незаконной охоте, если выгул идет на территории среды обитания диких животных.