Карту номер 64 на полигоне «Красный Бор» укрыли от осадков. Это самое большое хранилище на объекте, его площадь равна трем футбольным полям, глубина достигает 24 метров. Об этом сообщили в пресс-службе полигона.

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Более 20 лет в этот котлован свозили отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности и прочих производств.

«До укрытия карты дождевая вода попадала в котлован, возникала вероятность ее перелива за дамбы обвалования, также существовала угроза возгорания хранилища. Сейчас поверхность карты представляет собой понтоны, накрытые геомембраной из специального полиэтилена высокой прочности», - рассказал генеральный директор «Красного Бора» Алексей Трутнев.

Толщина геомембраны - 1,5 мм, с наружной стороны пленка белая, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей, внутри - черная. Такая цветовая особенность облегчает визуальное нахождение механических повреждений на поверхности карты.

На понтонах также установили 13 насосов, которые в автоматическом режиме удаляют образовавшуюся в результате осадков воду во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав, а чтобы не допустить образования избыточного давления на поверхности мембраны оборудовали газоотводные трубы с клапанами.

Укрытие карт является дишь временной мерой, в планах извлечь жидкие отходы из котлованов и переработать их на новых очистных сооружениях, которые планируют построить на полигоне. Ранее, в марте текущего года, понтоны за 120 млн рублей на полигоне «Красный Бор» просели и развалились.

Строительство завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Сейчас идет проектировка очистных сооружений.