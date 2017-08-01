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Карту номер 64 на полигоне «Красный Бор» укрыли от осадков

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© Фото: пресс-служба полигона «Красный Бор»
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    Это самое большое хранилище на объекте, его площадь равна трем футбольным полям.

    Карту номер 64 на полигоне «Красный Бор» укрыли от осадков. Это самое большое хранилище на объекте, его площадь равна трем футбольным полям, глубина достигает 24 метров. Об этом сообщили в пресс-службе полигона.

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    Более 20 лет в этот котлован свозили отходы производства фенола, ацетона, каучука, пластмасс, лакокрасочной продукции, бытовой химии, химико-фармацевтической промышленности и прочих производств.

    «До укрытия карты дождевая вода попадала в котлован, возникала вероятность ее перелива за дамбы обвалования, также существовала угроза возгорания хранилища. Сейчас поверхность карты представляет собой понтоны, накрытые геомембраной из специального полиэтилена высокой прочности», - рассказал генеральный директор «Красного Бора» Алексей Трутнев.

    Толщина геомембраны - 1,5 мм, с наружной стороны пленка белая, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей, внутри - черная. Такая цветовая особенность облегчает визуальное нахождение механических повреждений на поверхности карты.

    На понтонах также установили 13 насосов, которые в автоматическом режиме удаляют образовавшуюся в результате осадков воду во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав, а чтобы не допустить образования избыточного давления на поверхности мембраны оборудовали газоотводные трубы с клапанами.

    Укрытие карт является дишь временной мерой, в планах извлечь жидкие отходы из котлованов и переработать их на новых очистных сооружениях, которые планируют построить на полигоне. Ранее, в марте текущего года, понтоны за 120 млн рублей на полигоне «Красный Бор» просели и развалились.

    Строительство завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей. Сейчас идет проектировка очистных сооружений.

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