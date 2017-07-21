Петербуржцев приглашают эко-субботник 22 июля. Организация «Мусора.Больше.Нет» планирует навести чистоту на Канонерском острове, в Румболовском парке Всеволожска и в Сертолово. Акция проходит в рамках проекта «Субботники каждую четвертую субботу месяца», адреса и время можно посмотреть здесь.

Цель проекта - поддержка инициативы местных жителей по благоустройству любимых мест отдыха: парков, лесов и озёр. Акции организуются активными горожанами и общественными организациями, поддерживаются муниципальными образованиями, районными администрациями, местным бизнесом.

Акция на пляже Канонерского острова – третья по счету в этом году. На этот раз к активистам «Мусора.Больше.Нет» присоединятся зарубежные волонтеры молодёжного проекта AIESEC «Экобудущее». В программе – уборка мусора и благоустройство территории, пикник.

В дальнейших планах организаторов не только ежемесячные субботники с конечной целью – чистый и ухоженный пляж и подходы к нему, но и инициирование диалога о развитии на острове рекреационной зоны с привлечением заинтересованных общественных проектов, администрации и бизнеса.

В Сертолово субботники также проходят регулярно – каждые две недели. В этот раз чисто станет в лесу на окраине посёлка, между газопроводом и гаражами. Организаторы, активисты движения «Чистый Сертолово», помимо уборки мест отдыха проводят и приём вторсырья, накопленного сертоловчанами дома – принести на акцию можно чистые пэт-бутылки, алюминиевую и стеклянную тару, упаковку тетрапак и макулатуру.

В июле к проекту присоединилось Всеволожское отделение «Мусора.Больше.Нет». В Румболовском парке пройдет целый праздник чистоты – после уборки парка всех участников ждёт пикник и экологические викторины. Для детей 3-7 лет будет работать детская зона от сети клубов раннего развития «Бэби-клуб» – маленькие участники будут играть, творить и участвовать в музыкальных минутках. Акция также приурочена к масштабному экологическому марафону «Сделаем! 2017», кульминацией которого станет генеральная уборка Всеволожска 9 сентября 2017 года.

Все уборки будут осуществляться с раздельным сбором отходов. Это позволяет не только обеспечить чистоту убранных мест, но и не перекладывать мусор с места на место (со свалки в лесу на свалку на полигонах), а отправлять от 40% до 70% собранных отходов на переработку.