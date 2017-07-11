В Парголово обнаружили несанкционированную свалку

В поселке Парголово обнаружили несанкционированную свалку. В отношении ООО «Адмиралтейство Балтии» возбуждено административное дело. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Проверку пригородного участка 40 провели инспекторы комитета и природоохранной прокуратуры. В момент приезда специалистов на свалке работали две печи по сжиганию отходов. На участке свалены строительные отходы, покрышки, опасный отход – рубирод, древесина и т.д.

Высота свалки порядка трех метров, площадь превышает половину гектара, на ней собрано 12 тыс. кубометров отходов. На участке нашли стоянку техники, несколько пунктов заправки дизельным топливом, здесь также ведется складирование и сжигание отходов.

На земле были обнаружены нефтепродукты, поэтому сотрудники ЦЛАТИ по СЗФО взяли пробы почвы и грунтов, а также золу из печей для определения класса опасности загрязнения. Пробы будут готовы через две недели. На свалке работали мигранты, поэтому на место приехали и сотрудники районного отделения полиции.