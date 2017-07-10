Водоканал: Река Волковка квалифицируется как загрязненная

«Водоканал Петербурга» прокомментировал ситуацию с рекой Волковка. Ранее экоактивисты провели акцию прощания с рекой, так как, по их мнению, спасти ее уже невозможно. В загрязнении обвинили в том числе «Водоканал Петербурга».

«Река Волковка квалифицируется как загрязненная. Неблагоприятное качество воды в реке формируется за счет нескольких факторов: водосборная площадь реки расположена частично в промзоне; с сельхозугодий с поверхностными и дренажными водами поступает неорганизованный приток сбросов; организованно поступление сточных вод от 29 предприятий города», - пояснили в «Водоканале».

Кроме того, специалисты подтвердили, что к числу предприятий, осуществляющих сброс сточных вод в Волковку, относится и «Водоканал Петербурга», на это получено соответствующее решение.

«Водоканал Петербурга» регулярно контролирует качество выпусков в реку Волковка. По результатам контроля залповых сбросов в 2017 году не зафиксировано. Выпусков ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», расположенных в створе улиц Белградской и Димитрова нет», - отчитались на предприятии.