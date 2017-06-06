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«Ленэнерго» выплатило 74 млн рублей за неподключенный «Красный Бор»

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© Фото: пресс-служба "Ленэнерго"

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Деньги взысканы судебными приставами в пользу комитета по природопользованию.

ПАО «Ленэнерго» выплатило 74 млн рублей за неподключенный «Красный Бор». Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления службы судебных приставов.

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Деньги взысканы в пользу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Компания не выполнила условия договора по подключению объектов полигона.

В 2014 году между организациями был заключен договор, в рамках которого было необходимо присоединить энергопринимающие устройства к сетям для электроснабжения полигона. В договоре были согласованы порядок и сроки внесения ПАО «Ленэнерго» платы за проведенные работы, однако данные обязательства организация не исполнила.

Комитет по природопользованию уведомил ответчика о расторжении договора и о необходимости произвести возврат денежных средств. Как только судебный пристав предупредил о последствиях уклонения от оплаты долга, ПАО «Ленэнерго» полностью расплатилось с задолженностью. Кроме основного долга, организация-должник также заплатила в доход федерального бюджета госпошлину в размере почти 200 тыс. рублей.

Строительство завода по переработке отходов на полигоне начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

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