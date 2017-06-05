  • 5 Июнь 2017
USD 06.06.2017 56.6152 +-0.0724
USD ММВБ 22:17 56.69270  
EUR 06.06.2017 63.8110 +0.2018
EUR ММВБ 22:17 63.7520  
Нефть($) 05.06.2017 49.42 1.36
Нефть(p) 05.06.2017 2797.92 +73.51

«Гидрокор» завершил монтаж укрытия для котлована на полигоне «Красный Бор»

Автор:


© Фото: комитет по природопользованию

Темы дня

Полиэтилен высокой прочности и насосы не дадут переполняться карте от дождевой воды.

Специалисты строительной компании «Гидрокор» завершил монтаж укрытия для карты-котлована номер 68 на полигоне «Красный Бор». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Читайте также:

101 катастрофа полигона «Красный Бор»

Строители собрали поплавковые опоры, соединили их в понтоны, а затем поверх прикрепили геомембрану из полиэтилена высокой прочности. На поверхности понтонов оборудовали девять приямков с насосами, которые в автоматическом режиме удаляют дождевую воду во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав, не давая переполняться карте.

Аналогичные работы на карте номер 64 еще продолжаются. «На 64-ой карте осталось обустроить водосборные приямки и установить насосы для откачки воды с кессонов карты. Чтобы не допустить образования избыточного давления на поверхности мембраны оборудуют газоотводные трубы с клапанами», - рассказал главный инженер полигона «Красный Бор» Петр Сиваченко.

Клапаны, диаметр которых всего 10 см, служат для отвода избыточных газов, которые могут образоваться в котловане в результате химических реакций жидких отходов. «На полигоне делается все возможное, чтобы минимизировать отрицательное воздействие накопленного годами вреда на окружающую среду. Укрытие карт позволит избежать перелива жидких отходов за границы котлована, прилегающая территория останется чистой, а птицы и животные будут спасены от гибели», - отметил главный эколог «Красного Бора» Евгений Пеньковский.

Ранее, в марте текущего года, понтоны за 120 млн рублей на полигоне «Красный Бор» просели и развалились. Строительство завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в июне

    «Алые паруса», большой велофестиваль, целое небо воздушных змеев и вертолетов, «Еда на колесах», опера на свежем воздухе и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.06.17
    Онлайн-сервис DocDoc по поиску и записи к врачам в Санкт-Петербурге
    05.06.17
    Выгодная покупка сантехники в интернет-магазине Перфекто
    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm