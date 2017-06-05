«Гидрокор» завершил монтаж укрытия для котлована на полигоне «Красный Бор»

Специалисты строительной компании «Гидрокор» завершил монтаж укрытия для карты-котлована номер 68 на полигоне «Красный Бор». Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

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Строители собрали поплавковые опоры, соединили их в понтоны, а затем поверх прикрепили геомембрану из полиэтилена высокой прочности. На поверхности понтонов оборудовали девять приямков с насосами, которые в автоматическом режиме удаляют дождевую воду во внутреннюю замкнутую систему дренажных канав, не давая переполняться карте.

Аналогичные работы на карте номер 64 еще продолжаются. «На 64-ой карте осталось обустроить водосборные приямки и установить насосы для откачки воды с кессонов карты. Чтобы не допустить образования избыточного давления на поверхности мембраны оборудуют газоотводные трубы с клапанами», - рассказал главный инженер полигона «Красный Бор» Петр Сиваченко.

Клапаны, диаметр которых всего 10 см, служат для отвода избыточных газов, которые могут образоваться в котловане в результате химических реакций жидких отходов. «На полигоне делается все возможное, чтобы минимизировать отрицательное воздействие накопленного годами вреда на окружающую среду. Укрытие карт позволит избежать перелива жидких отходов за границы котлована, прилегающая территория останется чистой, а птицы и животные будут спасены от гибели», - отметил главный эколог «Красного Бора» Евгений Пеньковский.

Ранее, в марте текущего года, понтоны за 120 млн рублей на полигоне «Красный Бор» просели и развалились. Строительство завода по переработке отходов начали в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Для этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.