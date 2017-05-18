В Петербурге 20 мая пройдет экологическая акция "ЭКО SUP". В первую очередь к участию приглашаются SUP-серферы, однако пешие участники акции могут помочь в сборе мусора по берегам.

Акция начнется в 13 часов около Петропавловской крепости. Старт - около Кронверкского моста, потом движение по Кронверкскому проливу по направлению к Военно-историческому музею артиллерии. Всем участникам необходимо иметь с собой мешки для сбора мусора.

"Проплываем мимо музея и около памятника Великому Князю Михаилу Николаевичу поворачиваем в Кронверкский проток. Затем собираем в протоке мусор и возвращаемся назад. Самые выносливые могут сделать круг почета вокруг Петропавловской крепости", - рассказали организаторы.

Официальная встреча "ВКонтакте"

Где: около Кронверкского моста

Когда: 20 маяв 13 часов

Сколько: бесплатно