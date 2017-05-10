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Петербуржцы в очередной раз будут митинговать «за чистый воздух»

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© Фото: ГУП "Завод "МПБО"

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Несмотря на обещания властей, сейчас полигон «Новоселки» работает в прежнем режиме, заявляют очевидцы.

На полигон «Новоселки» больше не будут принимать необработанные твердые коммунальные отходы. Утилизировать здесь будут только переработанный мусор. Такое решение было принято на основании проверок Росприроднадзором.

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При ближайшем рассмотрении, впрочем, оказывается, что решения проблемы снова придется ждать. По заявлениям Смольного, не менее семи лет. Именно о таком сроке, требующемся для рекультивации полигона, сообщил на заседании Законодательного собрания Петербурга вице-губернатор Николай Бондаренко.

Между тем предприятие, отвечающее за свалку, уже уличали в работе без соответствующих разрешающих документов. В конце марта специалисты Минприроды выяснили, что срок действия лицензии на складирование отходов 1-4 класса опасности у «Завода МПБО-2» истек в феврале 2015 года. Более того, вопрос о прекращении работы свалки поднимался неоднократно. По словам академика РАН Леонида Вайсберга, разговоры о рекультивации полигона идут уже 20 лет.

Однако представители предприятия заявляют, что свалка продолжает работать из-за «крайней необходимости, так как объекты по размещению отходов в Ленобласти не рассчитаны на увеличение объемов принимаемых отходов». Этому противоречит комментарий заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга Кирилла Пащенко. В частности, он сказал: «Петербург провел переговоры с Ленобластью. В Ленобласти уже существует больше 10 лицензированных полигонов, на которые отходы можно размещать».

По обещаниям губернатора Георгия Полтавченко, перестать принимать необработанные отходы на полигоне «Новоселки» должны уже в сентябре. Об этом он заявил на заседании Научно-технического совета. Однако петербуржцы, перекормленные невыполненными губернаторскими обещаниями, верить ему на слово не спешат. Кроме того, согласно видео и фотосвидетельствам, свалка работает в прежнем режиме.

Поэтому на 13 мая запланирован очередной митинг «За чистый воздух». Петербуржцы намерены собраться в Удельном парке, чтобы еще раз напомнить губернатору Георгию Полтавченко, что они имеют право дышать свободно.

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