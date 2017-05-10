Петербуржцы в очередной раз будут митинговать «за чистый воздух»

На полигон «Новоселки» больше не будут принимать необработанные твердые коммунальные отходы. Утилизировать здесь будут только переработанный мусор. Такое решение было принято на основании проверок Росприроднадзором.

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При ближайшем рассмотрении, впрочем, оказывается, что решения проблемы снова придется ждать. По заявлениям Смольного, не менее семи лет. Именно о таком сроке, требующемся для рекультивации полигона, сообщил на заседании Законодательного собрания Петербурга вице-губернатор Николай Бондаренко.

Между тем предприятие, отвечающее за свалку, уже уличали в работе без соответствующих разрешающих документов. В конце марта специалисты Минприроды выяснили, что срок действия лицензии на складирование отходов 1-4 класса опасности у «Завода МПБО-2» истек в феврале 2015 года. Более того, вопрос о прекращении работы свалки поднимался неоднократно. По словам академика РАН Леонида Вайсберга, разговоры о рекультивации полигона идут уже 20 лет.

Однако представители предприятия заявляют, что свалка продолжает работать из-за «крайней необходимости, так как объекты по размещению отходов в Ленобласти не рассчитаны на увеличение объемов принимаемых отходов». Этому противоречит комментарий заместителя председателя комитета по благоустройству Петербурга Кирилла Пащенко. В частности, он сказал: «Петербург провел переговоры с Ленобластью. В Ленобласти уже существует больше 10 лицензированных полигонов, на которые отходы можно размещать».

По обещаниям губернатора Георгия Полтавченко, перестать принимать необработанные отходы на полигоне «Новоселки» должны уже в сентябре. Об этом он заявил на заседании Научно-технического совета. Однако петербуржцы, перекормленные невыполненными губернаторскими обещаниями, верить ему на слово не спешат. Кроме того, согласно видео и фотосвидетельствам, свалка работает в прежнем режиме.

Поэтому на 13 мая запланирован очередной митинг «За чистый воздух». Петербуржцы намерены собраться в Удельном парке, чтобы еще раз напомнить губернатору Георгию Полтавченко, что они имеют право дышать свободно.