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Смольный обратится в прокуратуру из-за свалки мусора в Шушарах

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© Фото: greenfront.su

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Свалку обнаружили активисты общественной организации «Зеленый фронт».

Смольный обратится в прокуратуру из-за свалки мусора в Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Свалку на прошлой неделе обнаружили активисты общественной организации «Зеленый фронт». После этого территорию проверил инспектор по охране окружающей среды Смольного, а также прокуратура Пушкинского района.

Специалисты осмотрели три участка промышленной зоны на Московском шоссе, 201, захламленные строительным мусором. Были найдены: бой кирпича, деревянные конструкции от разборки зданий, бетонный бой, строительные мешки, асфальтная плитка, разукомплектованная автомобильная техника, полуприцепы.

Первый участок площадью примерно 100 на 200 метров частично засыпан отходами до двух метров высотой. На втором участке работает бетонно-растворная установка, на третьем свалены деревянные отходы до трех метров высотой. Опасные отходы, содержащие ртуть, не обнаружены.

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