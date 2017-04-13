Активисты обнаружили в Шушарах свалку опасного мусора (ВИДЕО)

Активисты общественной организации «Зеленый фронт» обнаружили в Шушарах свалку опасного мусора. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В рамках мониторинга экологи проверили промзону, расположенную вблизи Кузьминского водохранилища и Ленсоветовской дороги на окраине поселка Шушары.

Видео: «Зеленый фронт»

В «Зеленом фронте» утверждают, что на территории промзоны, занимающей порядка 16 га, практически все завалена мусором, а проходящие по территории канавы загрязнены различными стоками, в том числе мазутом, краской и канализационными стоками.

«Часть стоков с территории предприятий попадает по канавам в Кузьминское водохранилище (примерно в 2 км от места массовой гибели рыбы, выявленной в январе 2017 года). На одной площадке активисты зафиксировали большую свалку строительного и бытового мусора, в том числе с полсотни ртутных ламп, отнесенных к первому классу опасности», - говорится в сообщении.

Более того, по словам активистов, в 10 метрах от этой площадки отходы сжигались неизвестными лицами. «На другой площадке выявлены емкости с мазутом, сливаемым в протекающую по территории канаву. Примерно на трех площадках происходило сжигание отходов производства в печах, сопровождавшиеся выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Одна из площадок была сильно захламлена мусором, в том числе большим количеством автомобильных покрышек», - также сообщают в организации.

«Мы проинформировали профильные ведомства о ситуации на этой территории и ожидаем принятия мер воздействия в отношении нарушителей», - отметил руководитель природоохранных проектов МОО «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев.