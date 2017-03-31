  • 31 Март 2017
USD 31.03.2017 56.3779 -0.6462
USD ММВБ 11:17 56.09000  
EUR 31.03.2017 60.5950 -0.9397
EUR ММВБ 11:17 59.8780  
Нефть($) 31.03.2017 52.71 +0.78
Нефть(p) 31.03.2017 2971.68 +10.42

На полигоне «Красный Бор» развалились понтоны за 120 млн рублей

Автор:


© Фото: Виктория Маркова / «Фонтанка.ру»
    следующая

    Темы дня

    По словам экологов, бруски под пленкой треснули, наблюдаются рытвины и ямы.

    На полигоне «Красный Бор» понтоны за 120 млн рублей, которые укрывают резервуары, просели и развалились. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на председателя инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти Викторию Маркову.

    Читайте также:

    101 катастрофа полигона «Красный Бор»

    По ее словам, бруски под пленкой треснули, наблюдаются рытвины и ямы. При этом понтоны установлены поверх плавающей тары, что чревато возгоранием. «Сейчас действительно в некоторых местах собираются осадки, которые удаляются вручную. Система водоотведения из кессонов еще не сделана, а полработы бессмысленно показывать», - цитирует издание директора полигона Алексея Трутнева.

    «Понтоны укладывали в быстром режиме в то время, когда часть карты была замерзшая, а часть - нет. Так что вывести их на один уровень было нельзя. Сейчас все оттает, мы выведем на общий уровень, запустим систему водоотведения, и начнется откачка: из кессонов, в которые собирается вода, она будет откачиваться и удаляться», - уточнил директор.

    Алексей Трутнев подтвердил, что тара продолжает всплывать в картах, именно поэтому были выбраны понтоны, а не простое укрытие пленки. Однако тара, по его словам, не мешает понтонам, и они на нее не опираются.

    Строительство завода по переработке отходов начали в в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Ждя этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

    Днем ранее, 30 марта, стало известно, что вице-губернатор Петербурга Олег Марков одобрил концепцию консервации полигона с опасными отходами, она займет от пяти до семи лет и будет проходить без зжигания отходов. Она позволит удалить объект из списка опасных для региона Балтийского моря.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Экология

      Лучшее в Петербурге

      Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

      Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

      читать далее →

      Где в Петербурге найти весну

      На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

      читать далее →

      Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

      Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

      Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

      Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

      Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      30.03.17
      Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
      27.03.17
      Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
      22.03.17
      Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
      20.03.17
      Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
      17.03.17
      62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
      15.03.17
      Обучение в Чехии – современные тенденции
      07.03.17
      Боль в позвоночнике: чем она опасна?
      03.03.17
      В чем плюсы добровольного медицинского страхования?

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm