На полигоне «Красный Бор» развалились понтоны за 120 млн рублей

На полигоне «Красный Бор» понтоны за 120 млн рублей, которые укрывают резервуары, просели и развалились. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на председателя инициативной группы по экобезопасности Петербурга и Ленобласти Викторию Маркову.

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По ее словам, бруски под пленкой треснули, наблюдаются рытвины и ямы. При этом понтоны установлены поверх плавающей тары, что чревато возгоранием. «Сейчас действительно в некоторых местах собираются осадки, которые удаляются вручную. Система водоотведения из кессонов еще не сделана, а полработы бессмысленно показывать», - цитирует издание директора полигона Алексея Трутнева.

«Понтоны укладывали в быстром режиме в то время, когда часть карты была замерзшая, а часть - нет. Так что вывести их на один уровень было нельзя. Сейчас все оттает, мы выведем на общий уровень, запустим систему водоотведения, и начнется откачка: из кессонов, в которые собирается вода, она будет откачиваться и удаляться», - уточнил директор.

Алексей Трутнев подтвердил, что тара продолжает всплывать в картах, именно поэтому были выбраны понтоны, а не простое укрытие пленки. Однако тара, по его словам, не мешает понтонам, и они на нее не опираются.

Строительство завода по переработке отходов начали в в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Ждя этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.

Днем ранее, 30 марта, стало известно, что вице-губернатор Петербурга Олег Марков одобрил концепцию консервации полигона с опасными отходами, она займет от пяти до семи лет и будет проходить без зжигания отходов. Она позволит удалить объект из списка опасных для региона Балтийского моря.