Консервация полигона "Красный Бор" займет семь лет

Консервация полигона "Красный Бор" займет от пяти до семи лет, ее концепцию сегодня, 30 марта, одобрил вице-губернатор Петербурга Олег Марков. Об этом сообщает "Интерфакс".

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Концепцию представил заместитель генерального директора полигона Андрей Горький. Он уточнил, что работы будут проводиться в четыре этапа. Упор в работе будет сделан на защиту водной среды.

"Данная концепция позволит ликвидировать все экологические риски от накопленных отходов полигона "Красный Бор", не используя при этом методов сжигания, и удалить этот объект из списка опасных для региона Балтийского моря", - отметил Горький.

В рамках первого этапа планируется построить комплекс очистных сооружений и возвести в грунте стену, которая позволит перекрыть поступление грунтовых вод на территорию полигона и за его пределы. На втором этапе будет проводиться переработка жидких отходов, удаление локальных загрязнений грунтов и донных отложений.

Третий этап предусматривает ликвидацию котлованов и неэксплуатируемых строений. На завершающем этапе будет рекультивирована территория размещения открытых котлованов. Все этапы консервации будут сопровождаться мониторингом, который продолжится и после консервации полигона не менее чем на пять лет.

Концепцию оценили ведущие специалисты комитета по природопользованию Петербурга, в целом она была одобрена. "Предложенный метод частичной переработки жидких отходов и консервации закрытых карт - это те работы, которые реально сделать в обозримом будущем. Финансирование из федерального бюджета потребуется вполне адекватное, не в пример звучавшим ранее астрономическим суммам", - заявил председатель комитета по природопользованию Игорь Григорьев.

Строительство завода по переработке отходов началов в 1990-е годы, в него было вложено от 1,5 млрд до 2,8 млрд рублей, однако оно так и не было завершено. В Смольном решили не продолжать строительство перерабатывающего завода и провести рекультивацию полигона. Ждя этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился выделить 140 млн рублей.