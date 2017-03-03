В Петербурге 4 марта пройдет экологическая акция «РазДельный Сбор». Собирать вторсырье для отправки на переработку будут по 23 адресам.

Волонтеры движения будут принимать стеклянные банки и бутылки, пластиковые бутылки, контейнеры и прочие изделия из пластика (ПЭТ, ПНД, ПВД, ПП, пенопласт), упаковки Тетра Пак, макулатура (не во всех районах), а также металлические консервные банки и компакт-диски. На акцию можно приносить цветные пакеты и пленку.

Вторсырье должно быть чистым, сухим и сплющенным до минимального объема, макулатуру следует перевязывать веревкой или складывать в картонные коробки. Полный список и правила сортировки вторсырья можно посмотреть по этой ссылке. Все собранное вторсырье в день акции отправится на площадки заготовительных и перерабатывающих компаний.

В прошлом году в акции приняли участие более 4800 петербуржцев. Было собрано около 14 тонн стеклотары, шесть тонн макулатуры, 1300 мешков пластиковых изделий и пленки, 465 мешков упаковок Тетра Пак, а также 287 мешков консервных банок.

Организаторы акции напоминают, что жители Петербурга могут ежедневно пользоваться стационарными пунктами приема и придомовыми контейнерами для вторсырья: найти удобный пункт поможет интерактивная карта.

«Приоритетным способом обращения с отходами, закрепленным в федеральном законе № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», является раздельный сбор отходов для последующей переработки. Поэтому жители, разделяющие свои отходы, не просто сохраняют природные ресурсы, но и реализуют государственную политику. В отсутствие достаточной инфраструктуры для РСО именно волонтеры и участники акций являются пионерами в этом важном деле», - отметила Анна Гаркуша, член Общественного совета при комитете по благоустройству Петербурга, руководитель направления взаимодействия с органами власти движения «РазДельный Сбор».