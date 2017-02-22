ЗакС просит Минприроды предотвратить экологическую катастрофу на полигоне "Красный Бор"

Депутаты петербургского Законодательного собрания просят Минприроды предотвратить экологическую катастрофу на полигоне "Красный Бор". Об этом сообщает Лайф.

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ЗакС одобрил обращение к министру природных ресурсов РФ Сергею Донскому с просьбой перевести полигон "Красный Бор" в федеральное ведение. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отметил особую важность вопроса, обращение депутатов уйдет спецпочтой.

В документе парламентарии отмечают, что решение арбитражного суда об отзыве у полигона лицензии может существенно ухудшить экологическую ситуацию в регионе, так как власти не будут иметь возможности проводить важные работы по обезвреживанию отходов.

"Депутаты убеждены, что соблюдение права граждан на благоприятную окружающую среду является неотъемлемой, конституционно значимой обязанностью органов государственной власти и их должностных лиц. Из этого следует невозможность (недопустимость) принятия решений, способных привести к экологической катастрофе. Формальный, бюрократический подход недопустим", - говорится вобращении ЗакСа.

В Смольном отметили, что на получение новой лицензии на хранение и обезвреживание опасных отходов понадобится около года. Все это время власти не смогут обеспечивать безопасность свалки, считают в комитете по природопользованию.

После аннулирования лицензии "Красный Бор" не имеет законных прав на деятельность, связанную с хранением в картах накопленного объема отходов, на меры по их обезвреживанию, в том числе понижение уровня pH в картах-котлованах, продолжение очистки дренажных вод.

Также становится невозможным выполнение пункта федерального плана основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года Экологии, в котором Правительству Петербурга предписано провести работы по ликвидации негативного воздействия накопленных промышленных отходов на полигоне "Красный Бор".

Аннулирование лицензии лишает предприятие государственной поддержки. При этом полигон "Красный Бор" с конца 2014 года не ведет коммерческую деятельность, и вся природоохранная работа на нем финансировалась из городского бюджета.