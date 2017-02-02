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Создана специальная комиссия по рекультивации полигона «Красный Бор»

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© Фото: life.ru

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В нее вошли депутаты ЗакСа, представители комитета по природопользованию и Ленобласти, а также общественники.

Создана специальная комиссия по рекультивации полигона «Красный Бор». Первое ее заседание состоялось сегодня, 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского Законодательного собрания.

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Комиссия займется депутатским сопровождением мер по переводу деятельности полигона в безопасное экологическое состояние, говорится в сообщении. Председателем комиссии назначена депутат ЗакСа Мария Щербакова.

В нее также вошли парламентарии Елена Киселева, Роман Коваль и Надежда Тихонова, депутат от Ленобласти Николай Кузьмин, депутат Госдумы Владимир Драчев, врио заместителя председателя петербургского комитета по природопользованию Михаил Страхов, глава МО Тельмановское сельское поселение Юрий Кваша, председатель Центрального совета межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева и главный консультант председателя постоянной комиссии по экологии и природопользованию ЗакСа Игорь Меркушев.

Сегодня члены комиссии одобрили программу мероприятий по проведению в 2017 году в Северной столице Года экологии и Года особо охраняемых территорий. План был представлен комитетом по природопользованию. Кроме того, депутаты решили подготовить объединенный план мероприятий, проводимых общественными и некоммерческими экологическими организациями Петербурга.

Комиссия хочет вернуть полномочия по ведению мониторинга состояния недр субъектам РФ, которые имеют возможность проводить полный комплекс таких наблюдений. Данный вопрос в ближайшее время рассмотрит ЗакС.

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