Смольный настаивает, что полигон "Красный Бор" не причастен к запаху газа

Смольный настаивает на том, что полигон "Красный Бор" не причастен к запаху газа в Ленобласти, который распространился 16 и 17 января.

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Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности провел дополнительное расследование и вновь утверждает, что "полигон не мог являться источником загрязнения атмосферного воздуха".

Были запрошены почасовые сведения о направлении и скорости ветра 16 января у ФГБУ «Северо-Западное УГМС». На основании полученных данных Институт проектирования, экологии и гигиены провел математическое моделирование, рассчитав место расположения источника запаха.

"Расчеты загрязнения воздуха метантиолом и этантиолом проведены при двух ситуациях, когда источник располагается на полигоне "Красный Бор" и за пределами предприятия. Было установлено, что ситуация с появлением неприятного запаха метантиола и этантиола возможна при наличии источника выбросов, который располагается северо-западнее всех вышеперечисленных населенных пунктов на расстоянии от 3 до 10 км. Таким образом, основной источник запаха, сформировавший зону загрязнения воздуха, находился в 6-8 км северо-западнее полигона – в районе п. Тельмана и г. Колпино", - рассказали в комитете.

На резкий запах газа 16 и 17 января жаловались в Никольском, Колпино и близлежащих поселках. В городе Никольское концентрация газа вынудила распустить школьников по домам.

Экологиечские активисты объявили после рейда на "Красный Бор", что запах газа идет с полигона. После этого в Смольном, который ответственен за "Красный Бор", отметили, что "Красный Бор" не причастен к запаху газа.

Одновременно со Смольным в Росприроднадзоре сообщили, что утечка газа могла произойти с полигона. В ходе осмотра были выявлены следы подъезда автотранспорта к карте №67 и слива в нее отходов. Специалисты Росприроднадзора выезжали на полигон вместе с МЧС и МВД, однако сотрудники правоохранительных органов и МЧС отчитались, что не установили источник запаха газа на территории полигона.

В итоге 19 января Росприроднадзор назвал вероятный источник выброса газа. Специалисты ведомства обнаружили подозрительную бочку на территории полигона опасных отходов "Красный Бор". Спустя неделю депутаты петербургского Законодательного собрания проголосовали за обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву забрать полигон "Красный Бор" в федеральное ведение.

Фото: комитет по природопользованию