В Петербурге спасли ястреба-тетеревятника из Финляндии. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Птицу обнаружили сотрудники коммунальной службы при обследовании чердака одного из жилых домов на Приморском шоссе в Курортном районе. О неожиданной находке рассказали инспекторам комитета.

"Предполагаем, что молодой ястреб охотился за голубями и таким образом оказался на чердаке. Самостоятельно выбраться не мог. Он порядком напугал жителей. Ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном состоянии", - говорят инспекторы.

Птица была сразу же передана на ветеринарное обследование. Первичный осмотр показал, что у ястреба повреждена роговица левого глаза. На правую лапу птицы надето металлическое кольцо с номером и надписью «Helsinki Finland».

«Маркировка «mus zool Helsinki Finland» свидетельствует о том, что кольцевание произведено центром кольцевания птиц Музея зоологии Финляндии, который входит в состав Музея природоведения Финляндии и отвечает за кольцевание птиц в Финляндии», - объясняют специалисты.

Также на лапе птицы в момент изъятия находился ремешок, который свидетельствует о содержании ястреба в полувольных условиях, то есть о наличии собственника.

Комитет по природопользованию обратится для уточнения информации о птице в Центр кольцевания птиц Института проблем экологии и эволюции РАН и в природоохранное ведомство Финляндии.