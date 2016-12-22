СК и Счетную палату просят проверить расходование средств на полигон "Красный Бор"

Следственный комитет и Контрольно-счетную палату просят проверить расходование средств на полигон "Красный Бор". Об этом сообщили в Межрегиональной инициативной группе по экологической безопасности.

Читайте также:

101 катастрофа полигона «Красный Бор»

Днем 20 декабря градозащитники сделали съемку полигона, которая, по их мнению, свидетельствует о том, что работы по устройству плавающего противофильтрационного покрытия карт №64 и №68 до сих пор не завершены. При этом госконтракт на 120 млн рублей должен быть реализован до акрытия финансового года, 24 декабря, пишут они.

Видео: Владислав Иванов

По данным экологов, понтонное покрытие не смонтировано на большой площади поверхности карты №64. Кроме того, на понтонах карты 64 отсутствует пленочное покрытие, нет бортов, приямков, отсутствует система газоотведения, водоотведения и насосное оборудование.

"На карте 68 нет бортов, приямков, отсутствует система газоотведения, водоотведения и насосное оборудование. Получена информация о том, что еще до окончания работ в карте 68 произошло проседание фанерного понтонного покрытия вследствие набухания и последующего замерзания фанеры от влажности (работы проводятся в осенний дождливый период и в начале зимы) - в результате фанерное покрытие "повело", - говорится в сообщении градозащитников.

Также это могло произойти, по их мнению, из-за того, что при фактическом исполнении работ была использована обыкновенная фанера низкого сорта. В итоге, инициативная группа подала обращения в СК и Счетную палату на проверку расходования 320 млн рублей на полигон "Красный Бор" в 2016 году, из них: более 50 млн было выделено на поддержание гидро-технических сооружений, 134 млн было выделено дополнительно в рамках весенних корректировок бюджета Петербурга, 139,5 млн было выделено из резервного фонда губернатора.

"При этом через официальный сайт государственных закупок заключено контрактов на общую сумму 216 млн рублей. Следовательно, остается неясным, на какие цели и на каком основании было израсходовано еще около 100 млн рублей. Ориентировочный размер заработной платы сотрудников в прошлые годы составлял около 30 млн рублей в год при штате 60 человек. Ориентировочные расходы на оплату электроэнергии, газовой котельной, воды около 6 млн в год. Таким образом, расходы в сумме около 60 млн рублей не подтверждены государственными закупками", - пишут экологи.