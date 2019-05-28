«Фонд друзей балтийской нерпы»: история людей, которые каждый день борются за выживание малышей

1 апреля 2019 года прохожие на берегу Финского залива в Сосновом Бору обнаружили беспомощного детеныша нерпы. Щенку повезло, что нашедшие его люди сразу обратились в специальную организацию «Фонд друзей балтийской нерпы». По присланным фотографиям сотрудники питомника поняли, что это детеныш балтийской кольчатой нерпы, занесенной в Красную Книгу РФ, и немедленно выехали на помощь. На месте оказалось, что мать слишком рано оставила детеныша одного, и он весит всего 10 кг, а это значит, что в диких условиях ему было бы точно не выжить. Сейчас нерпенок подрастает в специальном центре под контролем специалистов и будет выпущен обратно в море, как только окончательно окрепнет.

Критическая ситуация

По подсчетам специалистов, в Финском заливе осталось 100-200 особей балтийской кольчатой нерпы и до 700 балтийских серых тюленей, также занесенных в Красную Книгу РФ. Если тюлени мигрируют по всему морю, и их общая популяция достигает 22 тыс. особей, то популяция нерпы живет только у нас в заливе и не контактирует с сородичами из других частей Балтийского моря (Архипелагового моря, Рижского и Ботнического залива), поэтому пополнения ждать неоткуда.

Еще 50 лет назад в Финском заливе обитало около 4 тыс. особей балтийской кольчатой нерпы. Последние годы количество льда зимой и весной, а также покров снега уменьшаются, из-за чего щенки все чаще оказываются на открытом льду, где становятся легкой добычей для хищников. Нерпы длительное время эволюционировали в очень высоких широтах, где главная задача – как можно быстрее выкормить детеныша и отпустить его в самостоятельную жизнь. Они рожают прямо на льду вдоль берега. Перед этим либо выкапывают пещеру в сугробе, либо находят своеобразный «вигвам», образованный ломаным льдом.

Родители вскармливают нерпят около месяца, после чего те отправляются в свободное плавание. После этого всякая связь между родственниками прекращается. Все, что нужно для взрослой жизни, у юных нерп записано на генном уровне. Они умеют ориентироваться в пространстве, искать пищу, отдыхать и размножаться. Но зачастую сильный ветер в заливе ломает хрупкий лед, и неокрепшие детеныши теряют родителей, оказываются в одиночестве. В центр детеныши поступают с истощением и очень часто с травмами, полученными от льдин, рыбаков, винтов и птиц.

Фото: vk.com/sealrescue

Центр помощи нерпам

Петербургский «Фонд друзей балтийской нерпы» появился благодаря неравнодушным жителям города. В 2007 году Елена Андриевская и Вячеслав Алексеев решили помочь найденной нерпе, и больше года Ингрид жила и купалась у них в ванной, так как другого места просто не нашлось. Нерпе повезло, что она попала к профессиональным биологам, которые долгое время работали в Ленинградском зоопарке. Однажды пара познакомилась с женщиной, которая узнала об их проблеме и разрешила животному жить в бассейне у нее на даче. Воспользовавшись этим шансом, нерпу начали учить самостоятельно охотиться и отвыкать от людей. Еще через год, взяв кредит, зоологи установили животному передатчик и отправили в свободное плавание. Сейчас Ингрид живет на Аландских островах.

Сейчас центр состоит из трех блоков, в которых можно содержать до сорока больных животных: карантинный, помещение физической реабилитации и адаптационные вольеры. Он открылся в сентябре 2014 года на территории очистных сооружений петербургского «Водоканала» в Репино. Все новоприбывшие подопечные центра попадают в карантинный блок с индивидуальными герметичными боксами. По ветеринарным правилам, пациенты в течение месяца должны находиться обособленно: в это время их исследуют на наличие возбудителей болезней и лечат в случае необходимости. Попасть к животным можно только через специальный санитарный шлюз, где сотрудники переодеваются из уличной одежды в рабочую и проходят дезинфекцию.

Фото: vk.com/sealrescue

После того, как животные будут вылечены и наберут достаточный вес, они переводятся следующую часть центра – блок физической реабилитации. Здесь окрепшие нерпы и тюлени содержатся практически при уличной температуре. Они сами едят рыбу, заново восстанавливают двигательную активность, постепенно адаптируются к холодной воде и обучаются охоте на живую добычу.

Третий блок центра – адаптационные вольеры. Здесь живут ластоногие, которых готовят к выпуску в природу. За полтора-два месяца реабилитации животные привыкают к человеку, что неправильно: дикое животное должно оставаться диким. Большую часть времени в вольерах они проводят в воде, но имеют также возможность отдыхать «на берегу». Рыбу здесь они получают из-за ширмы, что необходимо для того, чтобы животные не ассоциировали появление пищи с человеком.

Фото: vk.com/sealrescue

Восстановление популяции

Зоологам помогает местное отделение МЧС, которое доставляет найденных животных на реабилитацию, а волонтеры регулярно обходят берега в поисках маленьких тюленей. На данный момент это единственный в России центр такого рода, существует он на пожертвования неравнодушных людей. С оплатой коммунальных расходов «Фонду друзей балтийской нерпы» помогает «Водоканал». Всего за время существования центра было спасено четыре ладожских кольчатых нерпы, пять балтийских кольчатых нерп и 25 балтийских серых тюленей.

В середине мая 2019 года зоологи попрощались с шестью подопечными, которых спасли этой зимой. Тюленят привезли к Финскому заливу, неподалеку от поселка Лужки, и отправили в родную для них среду обитания.

Много бед тюленям приносят сети, выброшенные и свободно плавающие в море либо натянутые браконьерами. Животные могут попасть в них во время кормления, запутаться и задохнуться. Ластоногих часто убивают рыбаки, недовольные тем, что они забираются в сети и поедают улов. Обычно нерпы питаются мелкой салакой или колюшкой, съедая ее целиком.

Проблема существует также с государственными границами, о которых нерпы вряд ли догадываются. Центр по спасению популяции этих животных существует только в России. Ежегодно весной жители Эстонии тоже находят на берегу моря беспомощных нерпят, но никак не могут им помочь, поэтому большинство из них обречены на смерть. Сотрудники Генконсульства РФ знают о проблеме и говорят, что российские специалисты по спасению морских млекопитающих готовы сотрудничать с эстонскими коллегами, но процедура передачи животных через границу делает подобное взаимодействие невозможным. Последние подсчеты обитающих в Эстонии нерп показывают, что более 800 взрослых животных живут на западном берегу страны и успешно размножаются на льду.

Фото: vk.com/sealrescue

Сложности с сохранением популяции придает то, что образ жизни балтийской кольчатой нерпы Финского залива в целом слабо изучен. Только последние пару лет экологи стали изучать поведение ластоногих. Ученые устанавливают фотоловушки на релаксационных залежках – отмелях, прибрежных камнях и моренных грядах, где животные отдыхают в перерывах между сеансами рыбной ловли. Камера не пугает тюленей, и они ведут себя естественно, а люди потом изучают снимки. Наблюдения, проводившиеся на острове Малый Тютерс в 2017 году, рассказали о расписании жизни нерп и когда они предпочитают охотиться. Также недавно было проведено спутниковое мечение нерпы, первое за 15 лет.

Бывают и курьезные ситуации, так, например, тюлень Крошик с 2016 года живет в центре изучения и сохранения морских млекопитающих и категорически отказывается возвращаться на волю. Он попал к зоологам крайне истощенным и весил всего 4 кг. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но тюлень возвращался.

На второй раз тюлень все-таки уплыл от людей, но спустя три недели стали появляться новости про него. Крошик стал приплывать к людям на Ладоге, его катали на катерах, он ночевал на мостках и пляжах, а кого-то даже покусал. Когда он решил поселиться в чьей-то палатке, стало понятно, что ни к чему хорошему это не приведет, и специалисты забрали его обратно в центр, чему Крошик был очень рад. Теперь у него специальный уличный бассейн при центре.

Сейчас он даже научился выполнять некоторые простые трюки, но делает все только ради развлечения и поддержания активности. Недавно он принял участие в новом комплексном проекте по изучению ластоногих обитателей Ладоги «CoExist: К устойчивому сосуществованию тюленей и человека». Во встрече вместе с Крошиком приняли участие представители Университета Восточной Финляндии, Лаппеенрантского технологического университета, Фонда друзей балтийской нерпы, Биологов за охрану природы и других неравнодушных специалистов.