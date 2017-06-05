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Глобальная «зеленая политика» в России: движение будет поступательным

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Кеес т’Харт и Сергей Донской

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Тон сессии «Россия в глобальной «зеленой» политике: вынужденное участие или перспективы для развития» в рамках Петербургского международного экономического форума задала «горячая» новость о выходе США из Парижского соглашения по климату.

В «отверточном» режиме 

 

Неожиданное заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату было, по мнению председателя правления ООО УК РОСНАНО Анатолия Чубайса, по сути объявлением об игнорировании его страной общечеловеческих интересов. «В долгосрочной перспективе Трамп отправляет США в страны-изгои», - сказал Чубайс. Его западные коллеги по «зеленой» дискуссии, президент, главный исполнительный директор Carlsberg AS Кеес т’Харт и генеральный директор SET Group Кай Паананен, были более сдержаны.

«Значительная часть работы нашей компании сосредоточена как раз на инновациях и поиске экологических решений, - пояснил Кеес т’Харт. - Приоритетными направлениями стратегии нашей компании являются энергия и углеродный след, вода, охрана труда и безопасность, ответственное потребление». Благодаря такому пониманию стоящих перед бизнесом глобальных вызовов за шесть лет «Балтике» удалось снизить выбросы СО2 – на 16%, потребление электроэнергии – на 24%, потребление тепловой энергии – на 35%, потребление воды – на 22%.

«Сам механизм выхода из Парижского соглашения не определен, - заметил заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин. - Парижское соглашение по борьбе с неблагоприятными последствиями изменения климата ратифицировано, и менять свою позицию в этом вопросе Россия не будет». Создание альтернативной энергетики, стимулирование предприятий, внедряющих инновационные «зеленые» технологии, - в России все эти процессы уже запущены. Так, за два-три года индустрия переработки отходов постепенно превращается в отрасль, занятость в которой может составить до 110 тыс. человек, а годовой оборот достигнуть ста млрд рублей. 20 российских регионов-пилотов уже испытывают эти технологии.

Впрочем, признался член правительства, он не исключает, что работать с предприятиями-новаторами   придется в «отверточном» режиме. Экологические инновации - дело дорогое и технически сложное. Для планомерного введения «зеленой политики» нужны два фактора - инвестиции и время. По крайней мере до 2019 года, даты, когда вся необходимая подготовка будет завершена, «закрывать» нарушителей не будут. 

Кеес 'т Харт обсудил участие России в зеленой политике
 

Кто заплатит за безопасность

 

Масштабная «зеленая» реорганизация, по мнению Министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского, уже началась, в рамках Года экологии подписано 55 соглашений. Министр подчеркнул, что тема природоохранных нормативов, якобы находящихся в «серой зоне» законодательства, уже рассматривается правительством. И нормативы, которые на каждой дискуссии бизнес называет «заведомо невыполнимыми», будут приведены к существующим реалиям. Вместе с тем на сессии была озвучена пугающая цифра: 17 млн человек в 34 городах России живут в ужасающих условиях по концентрации вредных выбросов.

«Сегодня мы строим три действительно высокотехнологичных экологически безопасных предприятия, но легких способов исключительно за счет бизнеса решать проблемы, которые копились 20 лет, нет», - убежден председатель совета директоров АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» Дмитрий Стрежнев.

С ним солидарна коллега из ПАО «ГМК «Норильский никель» Елена Степанова: «Эффективно внедрять природоохранные технологии без серьезной поддержки на межправительственном уровне в масштабах всей страны не получится».  Против дополнительной нагрузки на бизнес и выступил и председатель правления «УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс.

«Мы готовы делиться опытом по экологизации всей производственной цепочки, от сбора солода до утилизации упаковочных материалов, и открыты для партнерства со всеми заинтересованными сторонами, - резюмирует президент и главный исполнительный директор Carlsberg Group Кеес т’Харт. - Бизнес должен выступать драйвером изменений. Однако нам нужна предсказуемость государственного урегулирования и в долгосрочной перспективе».

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