Петербург и Ленобласть: где можно купаться без вреда для здоровья

В городе без улучшений

Роспотребнадзор по Петербургу и Ленобласти опубликовал результаты санитарно-химических, микробиологических и паразитологических исследований водоёмов региона. Специалисты ведомства отобрали 252 пробы воды в текущем сезоне. Оказалось, что ни один водоём в черте города на данный момент не соответствует требованиям санитарного законодательства.

В Роспотребнадзоре предупреждают жителей Петербурга, что небезопасно купаться в Суздальских озерах, Ольгинском водоёме, озере Разлив и даже в Колонистском пруде. Это место был последним пригодным для купания в прошлом году, но на этот раз и оно не прошло проверку.

В ведомстве напоминают, что купание в запрещенных местах может вызвать заражение острой кишечной энтеровирусной инфекцией, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями. За нарушение запрета для физических лиц предусмотрены штрафы от 500 до 1000 рублей.

Что касается Финского залива, то все пляжи Кронштадтского, Курортного и Приморского районов официально признаны непригодными для купания. На них нельзя даже просто загорать, потому что в городе до сих пор действуют ограничения режима самоизоляции. До 5 июля также продлён противопожарный режим, который запрещает посещение лесопарковых зон и леса.

Фото: Instagram / @marinemorskaya, @polipapina

Лето только в Ленобласти

За пределами Петербурга ситуация с качеством воды в водоёмах немного лучше. Роспотребнадзор нашел десять место пригодных для купания. К слову, проверку проходил 41 объект.

Финский залив достаточно чист для купания только в Лужской губе. Город Усть-Луга находится в Кингисеппском районе, практически на границе с Эстонией.

В Ломоносовском районе разрешено купание в реке Шингарка у деревни Низино. В Тосненском район соответствует санитарным требованиям озеро Нестеровское у поселка Шапки.

Официально разрешено плавать в озере Донцо и реке Луга, которые находятся в Волосовском районе. Озеро образовалось на месте Кюрлевских карьеров. Его берега покрыты белоснежным песком, а со дна бьют родники, которые постоянно очищают воду. Летом Донцо хорошо прогревается и в нём можно смело купаться.

Другим разрешённым местом для купания остаётся озеро Светлое в районе деревни Будогощь, Киришского района. Здесь много баз отдыха и санаториев, а вокруг растёт красивый сосновый лес.

Под Лугой есть большое озеро Омчино с чистой проточной водой, несмотря на большую популярность у местных жителей. Здесь расположено много санаториев и организованных мест для отдыха. Вокруг растут сосновые леса и бьют ключи.

Фото: Instagram / @maks__kraska

Через город Сланцы течёт большая река Плюсса. Она берёт начало в Псковской области и впадает в Нарву. Официально является разрешённым местом для купания. В городе оборудованы пляжи и места для отдыха. Туда можно доехать и электричкой, и на автобусе.

Между Сосново и Приозерском у посёлка Плодовое расположено озеро Отрадное. Это одно из самых красивых и больших озёр Карельского перешейка. Берега у водоёма пологие и песчаные, есть оборудованный пляж. Когда он откроется, пока никто не знает.

По словам начальника отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Ленобласти Максима Палилова, сейчас регион находится только на первом этапе по снятию ограничений, а открытие пляжей предусмотрено на третьем. Решение об открытии пляжного сезона должен принять губернатор Ленобласти. После этого Роспотребнадзор будет заниматься подробными условиями и правилами для отдыха у водоёмов.